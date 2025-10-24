Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beñat San José advirtió en la previa sobre la calidad del rival de hoy, el Leganés, pero aseguró que el equipo armero irá a por todo. FELIX MORQUECHO

Eibar

«Vamos a ir con todo a por los tres puntos»

El técnico armero confía en mantener la fortaleza de Ipurua este sábado a las 16.15 horas ante un Leganés que llega en una buena dinámica

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El Eibar afronta este sábado una cita exigente en Ipurua a las 16.15 horas frente al Leganés, en la undécima jornada de LaLiga ... Hypermotion. Los armeros buscan reencontrarse con la victoria después de haber encadenado cuatro jornadas seguidas sin ganar y volver a sumar de tres ante su afición un mes después, en un estadio donde se mantienen invictos esta temporada. En la previa del encuentro, el técnico Beñat San José destacó el gran nivel del rival y subrayó la importancia de mantener la identidad y la intensidad que caracterizan al equipo eibarrés.

