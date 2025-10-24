«Vamos a ir con todo a por los tres puntos»

El Eibar afronta este sábado una cita exigente en Ipurua a las 16.15 horas frente al Leganés, en la undécima jornada de LaLiga ... Hypermotion. Los armeros buscan reencontrarse con la victoria después de haber encadenado cuatro jornadas seguidas sin ganar y volver a sumar de tres ante su afición un mes después, en un estadio donde se mantienen invictos esta temporada. En la previa del encuentro, el técnico Beñat San José destacó el gran nivel del rival y subrayó la importancia de mantener la identidad y la intensidad que caracterizan al equipo eibarrés.

El entrenador donostiarra espera «un partido muy intenso, muy táctico y muy físico» ante un oponente al que considera «uno de los mejores equipos de la categoría». «El Leganés tiene un entrenador con una trayectoria y una conducta personal que todos conocemos, y un equipo con jugadores de gran nivel. Es un aspirante al ascenso, pero ellos también saben que venir a Ipurua no es fácil», afirmó. En ese sentido, insistió en que el Eibar debe hacerse fuerte en casa: «Tenemos ganas de volver con nuestra gente y hacer nuestro juego. Vamos a ir con todo para poder llevarnos los tres puntos».

Durante la semana, el trabajo del equipo se ha centrado en mejorar la eficacia en los metros finales y la profundidad en ataque. «Somos un equipo que tiene el balón, que juega bien, pero debemos ser más verticales y profundos. Nos ha faltado un poco de acierto en los últimos metros, en el centro o en la definición. Hemos insistido en eso en los entrenamientos», explicó San José, convencido de que el grupo sigue creciendo en su propuesta.

El técnico volvió a dejar claro que la presión alta seguirá siendo una seña de identidad: «Esa es la identidad del Eibar y no vamos a renunciar a ella. La presión, la intensidad, el ir arriba siempre... forma parte del ADN de este club. A veces tiene riesgo, pero a la larga es lo que nos da resultados». San José reconoció, no obstante, que hay detalles por corregir. «No se trata solo de ganar los duelos, sino de tapar mejor el último pase o llegar antes en las ayudas. Es un trabajo colectivo que seguimos puliendo», aseguró.

En cuanto a nombres propios, el técnico confirmó las bajas de Cubero y Sergio Álvarez, ambos en la recta final de sus procesos de recuperación. También reconoció que Adu Ares es duda por molestias en la rodilla, mientras que Álvaro Rodríguez ya se ha reincorporado al grupo y podría entrar en la convocatoria.

Sobre el estado anímico del vestuario tras la derrota en Las Palmas, San José fue tajante: «El equipo está a tope. Cuando no ganamos, no estamos satisfechos, pero la confianza sigue intacta. No he visto ningún rival que haya sido claramente superior a nosotros. Tenemos que tener más acierto y seguir puliendo detalles, pero el grupo está fuerte, con equilibrio y muchas ganas de afrontar este partido».

Por último, el técnico donostiarra quiso dejar claro que la plantilla está totalmente centrada en el duelo de esta tarde, sin pensar aún en la Copa del Rey, cuya primera fase disputan el Miércoles ante el Náxara. «Estamos con la concentración puesta al cien por cien en el partido de mañana. Cuando acabe, será momento de pensar en la Copa».

El encuentro de esta tarde en Ipurua pondrá a prueba la fortaleza del Eibar en casa ante un Leganés en buena dinámica, que llega con siete puntos de los últimos nueve posibles. Los armeros buscarán aprovechar el empuje de su afición para volver a ganar y mantener su condición de invictos en su estadio.