El Urki Alkideba tira de épica para sacar un valioso empate en casa frente al Beti Gazte

El fin de semana ha dejado tan solo dos partidos para el CD Urki. En la categoría sénior, el Urki Alkideba sumó un valioso empate 2-2 ante el Beti Gazte en Unbe, en un encuentro que comenzó con adversidad pero terminó con una meritoria reacción local. El choque se torció muy pronto: el conjunto de Lesaka se adelantó por partida doble antes del cuarto de hora, dejando el panorama complicado para un Urki que llegaba en su mejor momento tras dos victorias consecutivas. Lejos de venirse abajo, los eibarreses mostraron personalidadn y garra para meterse en el partido. Markel recortó distancias antes del descanso, reactivando a un equipo que salió a por todas en la segunda mitad.

El 1-2 se mantuvo durante buena parte del segundo acto, pero la insistencia urkista tuvo premio a diez minutos del final gracias a una acción de Tejada que significó el 2-2 definitivo. Con este punto, el Urki Alkideba alcanza los 17 en la tabla, se afianza en la undécima posición y amplía a cinco puntos su margen respecto al descenso. Además, encadena tres jornadas sin perder, un dato que confirma su dinámica ascendente.

Muy diferente fue el desenlace del partido juvenil en Liga Vasca, donde el Urki Eibarbus cayó por 0-3 ante un Danok Bat claramente superior. El conjunto visitante, tercero en la clasificación, impuso su ritmo desde el inicio y no dio opción a los eibarreses, que no lograron encontrar continuidad en su juego. El Urki, colista con 8 puntos tras 13 jornadas, sigue a tres de la salvación en una zona baja muy comprimida. El margen de mejora y la oportunidad de reacción llegarán este fin de semana, cuando el equipo visite al Oiartzun en un duelo clave para cambiar la dinámica.