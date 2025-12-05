«Es trascendental sumar este domingo y demostrar que seguimos muy vivos»

El Eibar encara el decisivo duelo de este domingo a las 18.30 horas ante la Cultural Leonesa aferrado a las buenas sensaciones recuperadas ... el miércoles y convencido de que la reacción en liga debe comenzar. Esa fue la idea que más insistió Beñat San José en su comparecencia de este viernes en Areitio, una rueda de prensa en la que el técnico valoró el paso a dieciseisavos de Copa del Rey pero dejó claro que el verdadero termómetro del equipo está en la liga. «Es trascendental poder sacar puntos en este encuentro y hacer un buen partido», subrayó.

El entrenador armero celebró la victoria por 0-3 en Pontevedra, lograda en circunstancias que calificó de «muy adversas» por el estado del césped, el largo viaje en autobús y la climatología. «Hicimos un gran partido y uno de los objetivos era intentar llevar la Copa a Ipurua. Ya es una realidad», recordó. Sin embargo, San José marcó una frontera evidente entre el torneo del KO y el campeonato liguero: «El domingo es la liga, el principal foco. No estamos nada orgullosos de la clasificación que tenemos, pero vamos a ir con todo».

El técnico no ocultó la presión que arrastra el equipo tras dos jornadas muy duras en las que encadenaron dos derrotas y cayeron a la zona de descenso. «Es innegable que tenemos presión y un punto de estrés», admitió con naturalidad. Pero quiso diferenciar ese malestar del pesimismo: «Veo al equipo muy centrado y muy motivado. Sí hay fastidio y autocrítica, pero no pesimismo. Estoy convencido de que se verá un equipo muy vivo y que va a ir a por el partido».

San José recordó que la igualdad de la categoría castiga cada error pero también permite cambios rápidos de escenario. «Con una victoria podemos subir muchos escalones y colocarnos en un escenario mucho más cercano al que queremos», apuntó, insistiendo en que la jornada de este domingo supone una oportunidad real para corregir el rumbo.

El entrenador dedicó también palabras de reconocimiento al rival, una Cultural Leonesa a la que definió como «un equipo trabajado, difícil de desordenar y con una identidad muy marcada». Alabó especialmente el trabajo de su técnico, Cuco Ziganda, y advirtió de un partido «muy competitivo y difícil para ambos». No obstante, reafirmó la identidad del equipo en casa: «Somos el Eibar, jugamos en Ipurua y la actitud y la ambición van a ser máximas».

La afición ocupará un papel central en el duelo, según el técnico donostiarra. «No estamos para pedir nada; tenemos que ganar y sumar más puntos», reconoció, pero quiso insistir en que el apoyo del público se siente «una barbaridad». El técnico apeló a recuperar la química que caracteriza los días grandes en Ipurua: «Ojalá se vuelva a producir. Un resultado positivo puede devolvernos a la zona de la tabla que queremos». Eso sí, recalcó que la responsabilidad recae sobre el equipo: «Lo fundamental es que nosotros lo hagamos bien este domingo en el campo».

El técnico también valoró el impulso anímico que ha supuesto el pase en Copa y aseguró que el equipo llega al partido «con muchas ganas de volver a la senda del triunfo en la liga». «Hay tantas cosas positivas por delante que la motivación es enorme», afirmó. «Ahora lo más importante es volver a Ipurua y demostrar que estamos muy vivos».

En el apartado médico, San José explicó que Aleix Garrido evoluciona favorablemente tras el golpe sufrido en el costado y podría entrar en la convocatoria. En cambio, Xeber Alkain y Jair Amador seguirán siendo baja por lesión.