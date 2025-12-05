Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Beñat San José da instrucciones en la zona técnica de Ipurua durante el partido entre el Eibar y el Real Zaragoza. DE LA HERA

Eibar

«Es trascendental sumar este domingo y demostrar que seguimos muy vivos»

Beñat San José señala el duelo en Ipurua ante la Cultural Leonesa como punto de inflexión y pide transformar el impulso copero en una reacción

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24

Comenta

El Eibar encara el decisivo duelo de este domingo a las 18.30 horas ante la Cultural Leonesa aferrado a las buenas sensaciones recuperadas ... el miércoles y convencido de que la reacción en liga debe comenzar. Esa fue la idea que más insistió Beñat San José en su comparecencia de este viernes en Areitio, una rueda de prensa en la que el técnico valoró el paso a dieciseisavos de Copa del Rey pero dejó claro que el verdadero termómetro del equipo está en la liga. «Es trascendental poder sacar puntos en este encuentro y hacer un buen partido», subrayó.

