Portalea, un laboratorio de imágenes

Portalea vuelve a encender sus focos para la fotografía. La muestra colectiva de Eibarko Klub Deportiboa – Argazki Taldea, el grupo de fotografía del Club Deportivo ... Eibar reúne en una misma propuesta las miradas de más de una veintena de autores locales.

La exposición se podrá visitar de martes a domingo, en horario de 18.30 a 20.30 horas. La entrada es gratuita y abierta a todo el público, en línea con la vocación divulgativa del club y del propio Ayuntamiento.

Lejos de ser una simple recopilación de imágenes, la muestra funciona como un retrato coral de la afición fotográfica en Eibar. Carlos Romero, Daniela Agudelo, Einer Rodríguez, Enrique Lorenzo, Estrella Tardío, Fernando Retolaza, Fernando Solana, Iraia Agirre, Jorge Rodríguez, Jose Valderrey, Jose Vila, Jose Luis Irigoien, Joseba Barrutia, Manu Sánchez, Mikel Urionaguena, Oskar Baglietto, Pedro Arriola, Silvia Tardío, Txema Artetxe, Virginia Arakistain y Bakarne Elejalde firman las obras que cuelgan de las paredes de Portalea, evidenciando la diversidad de edades, trayectorias y sensibilidades que conviven hoy en el Argazki Taldea.

La exposición no se articula en torno a un único tema cerrado, sino que propone un recorrido por distintos universos visuales: el paisaje natural y urbano, la fotografía de viaje, la abstracción, el detalle cotidiano, el retrato íntimo o la escena construida. El visitante puede pasar, en pocos pasos, de una imagen en blanco y negro de fuerte carga emocional a un estallido de color trabajado con mimo en la edición digital; de una escena callejera captada al vuelo a una composición milimétrica en estudio. «Queríamos que se viera todo lo que se hace dentro del grupo, desde quien lleva décadas con la cámara colgada al cuello hasta las personas que se han incorporado hace poco», explican desde la organización. «La exposición es, sobre todo, un escaparate de esa diversidad y un homenaje a la constancia del colectivo».

El grupo de fotografía se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios de referencia para las personas aficionadas a la fotografía en la ciudad. Reúne a socios que comparten salidas, talleres, concursos internos e intercambio de conocimientos, en un ambiente en el que se mezclan la tradición analógica y las nuevas tecnologías.

La muestra de Portalea es, en este sentido, una especie de balance anual. Muchas de las imágenes expuestas nacen de esas excursiones conjuntas, de retos propuestos en el propio grupo o de ejercicios personales que ahora salen a la luz. Algunas series dialogan entre sí, otras se presentan como piezas únicas, pero todas comparten un hilo común: la voluntad de mirar Eibar y el mundo con curiosidad y de detener aquello que, de otro modo, pasaría desapercibido.

La presencia de nombres jóvenes, como los de Daniela Agudelo, Iraia Agirre, Txema Artetxe junto a fotógrafos con una larga trayectoria en el club, como Jose Luis Irigoien, Fernando Retolaza, Bakarne Elejalde, es otro de los rasgos distintivos de esta edición. «El relevo generacional ya está aquí y se nota en el tipo de encuadres, en el uso del color y también en la relación con las redes sociales y las nuevas formas de difundir las fotos», señalan desde la junta del Club Deportivo Eibar. «Pero el respeto por la buena luz, el cuidado del detalle y el gusto por la conversación en torno a la imagen siguen siendo los mismos».

Para el Ayuntamiento, la exposición se enmarca en la línea de apoyo al tejido cultural local que Portalea viene desarrollando desde hace años. La colaboración con el Club Deportivo Eibar permite, además, reforzar una idea que la ciudad tiene muy interiorizada: el club es montaña, cultura, fotografía y un amplio abanico de actividades que forman parte de la vida cotidiana de miles de eibarreses.

La exposición colectiva permanecerá abierta hasta el 11 de enero del próximo año. Hay tiempo para visitarla varias veces, descubrir nuevos detalles y, quizá, animarse a coger la cámara. Porque, como demuestran estos veintiún nombres, la fotografía en Eibar no es solo una afición minoritaria, sino una forma de contar la ciudad.