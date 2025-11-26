Portalea acogerá la presentación del libro 'La Bodega' sobre el asesinato del profesor Freytter

A. E. Eibar. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Portalea acogerá mañana a las 18.00 horas la presentación del libro 'La Bodega: donde la memoria fue secuestrada, el lugar del asesinato del profesor Freytter'.

La obra, editada por la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, reconstruye la historia de la bodega donde fue torturado y asesinado el profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero en 2001, y la vincula con al menos otros ocho homicidios y con un entramado de violencia política que afectó a estudiantes, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

El libro está firmado por el investigador colombiano David Felipe Gómez Triana y por los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Itsasne Allende Sopelana y Alexander Ugalde Zubiri, un equipo que simboliza el puente académico y militante entre Colombia y el País Vasco. Gómez Triana, politólogo colombiano y coordinador del Programa Colombia de la Asociación Freytter, lleva años documentando la complicidad entre estructuras estatales, paramilitares y élites económicas en la Costa Caribe, con especial atención a la Universidad del Atlántico y a las redes que persiguieron a sus dirigentes estudiantiles y profesorado crítico, con archivos judiciales, trabajo de campo y cartografía.