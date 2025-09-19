Los polideportivos afrontan mejoras en accesisbilidad y en aparatos

Nuestra ciudad sigue avanzando en la mejora de sus instalaciones deportivas. A lo largo de este año, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una ... batería de actuaciones en polideportivos, frontones y campos de fútbol con un objetivo claro: ofrecer espacios más modernos, seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de quienes practican deporte en la ciudad.

Newsletter

El alcalde, Jon Iraola, destaca la importancia de estas intervenciones. «Cada mejora que realizamos no solo moderniza nuestras instalaciones, sino que refleja nuestro compromiso con la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. Queremos que Eibar siga siendo una ciudad donde la actividad física sea parte del día a día, fomentando hábitos saludables y creando espacios que inviten a compartir y disfrutar».

Unbe Nuevos asientos en gradas y marcador digital.

Orbea Piscina reparada, gimnasio actualizado, cardio nuevo, mural y climatización .

Ipurua Nuevas máquinas, rocódromo, squash reformado, renovación de vestuarios y luminaria renovada.

Astelena Luminaria renovada, cancha pintada, techo reparado y red de seguridad.

Las mejoras han sido múltiples y variadas, desde la sustitución de maquinaria en salas fitness hasta la reparación de humedades en vestuarios, pasando por reformas estructurales y la introducción de nuevas tecnologías en los recintos deportivos. El polideportivo de Ipurua afronta una de las renovaciones más ambiciosas. Este año, se incorporará una prensa en la sala fitness 2, junto al acceso a las piscinas, con una inversión prevista de unos 11.000 euros en nueva maquinaria. Se trata de un primer paso en un plan más amplio que ha contemplado la construcción de un rocódromo y la reforma integral de la pista de squash, obras programadas entre 2025 y 2026.

Ipurua más maquinaria

Además, se prevé, en Ipurua, la renovación completa de los vestuarios, especialmente en el área de duchas y grifería, junto con el repaso de la fachada y el pintado de la entrada. Otras intervenciones incluyen la reparación de la rampa de acceso a la piscina interior, la sustitución de las máquinas en la sala fitness 2, la renovación de la pista central y la instalación de una nueva luminaria, que mejorará tanto la eficiencia energética como la visibilidad.

Por otro lado, el frontón Astelena, uno de los símbolos deportivos y culturales de la ciudad, también será objeto de actualización. Se renovará la luminaria del recinto y el baño superior, se pintará la cancha y se acometerán trabajos de reparación en el techo para eliminar goteras. Asimismo, se instalará una red de separación en las gradas, lo que redundará en una mayor seguridad y comodidad para el público asistente. El concejal de Deportes, Andoni Ameztoy, subrayó la trascendencia de este conjunto de obras. «Estas mejoras ya están beneficiando a quienes utilizan las instalaciones diariamente. Nuestro objetivo es que cada persona que venga a practicar deporte perciba que su ciudad se preocupa por ofrecerle un entorno óptimo, seguro y moderno».

Unbe, marcador digital

En las instalaciones deportivas de Unbe, el Ayuntamiento ha instalado nuevos asientos en las gradas del campo superior, lo que permitirá una mejor acogida del público en competiciones y entrenamientos. Además, se colocará un marcador digital en el campo inferior, incorporando tecnología moderna que facilitará el seguimiento de partidos y eventos tanto para jugadores como para espectadores. Estas actuaciones consolidan a Unbe como un espacio de referencia para el deporte local, con una infraestructura que busca responder a las demandas de clubes y usuarios.

Actuaciones en Orbea

Las actuaciones que ya se han ejecutado este año son parte de una estrategia más amplia que continuará este año y el próximo. La incorporación de rocódromos, la adaptación de gimnasios con maquinaria más versátil, la mejora de la habitabilidad en vestuarios y el impulso a espacios de entrenamiento más seguros son parte de una hoja de ruta que busca situar a Eibar en la vanguardia de las instalaciones deportivas del entorno.

El polideportivo de Orbea ha sido otro de los puntos fuertes de las actuaciones municipales. Durante los meses de julio y agosto se acometieron importantes trabajos que incluyeron la sustitución del techo de la piscina, la instalación de una red de contención para los entrenamientos del club Urbat y la reparación de humedades en el vestuario femenino. El gimnasio experimentó una transformación integral: se renovó el suelo con un pavimento técnico más adecuado, se redistribuyeron las máquinas y se incorporaron nuevos equipos de cardio, entre ellos dos bicicletas, una cinta de correr y un ergómetro. La zona de acceso al gimnasio también fue objeto de un repintado, mejorando la estética y la funcionalidad del espacio .De cara a los próximos meses, en Orbea se abordará el remate de pasillos y vestuarios, el reemplazo de la pantalla del spa y la instalación de un sistema de climatización en la sala fitness.

Finalmente, también está prevista la renovación de la maquinaria y, como novedad, la realización de un mural en la entrada, que dotará al complejo de una imagen más moderna y atractiva.