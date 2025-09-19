Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las inversiones se centran también en las instalaciones deportivas de Unbe. ECHALUCE

Eibar

Los polideportivos afrontan mejoras en accesisbilidad y en aparatos

Las inversiones en frontones a instalaciones abarcarán desde la maquinaria de fitness hasta nuevas luminarias sostenibles

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

Nuestra ciudad sigue avanzando en la mejora de sus instalaciones deportivas. A lo largo de este año, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una ... batería de actuaciones en polideportivos, frontones y campos de fútbol con un objetivo claro: ofrecer espacios más modernos, seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de quienes practican deporte en la ciudad.

