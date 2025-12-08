Podemos denuncia el veto de PSE-EE y EAJ-PNV para crear una Casa de Partos en el Hospital

Podemos Eibar ha denunciado públicamente que el equipo de Gobierno municipal, integrado por PSE-EE y EAJ-PNV, haya vetado la moción presentada por ... la formación para impulsar la creación de una Casa de Partos en el Hospital de Eibar, evitando así que la propuesta llegue siquiera a debatirse en el pleno del Ayuntamiento.

La iniciativa, defendida por la portavoza de Podemos Eibar, Isabel Fdez. Pejenaute, instaba al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza a estudiar la viabilidad de este recurso, muy extendido en varios países europeos y cada vez más presente también en el Estado. El objetivo, según la formación morada, es avanzar hacia un modelo de atención al embarazo y al parto «más respetuoso, humanizado y centrado en la autonomía de las mujeres».

Las Casas de Partos son unidades sanitarias atendidas fundamentalmente por matronas, pensadas para embarazos de bajo riesgo y diseñadas para ofrecer un acompañamiento profesional y emocional sin intervenciones rutinarias ni medicalización innecesaria. Según recuerda Podemos, se trata de un modelo avalado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), que recomiendan entornos más amables, íntimos y menos intervencionistas siempre que las condiciones clínicas lo permitan. Desde Podemos Eibar subrayan que el Hospital de Eibar reúne condiciones «idóneas». para albergar un recurso de estas características: cuenta con infraestructuras modernas, un emplazamiento estratégico a nivel comarcal y está muy próximo al Hospital de Mendaro, que dispone de una unidad obstétrica avanzada capaz de atender posibles complicaciones. La moción también ponía en valor la existencia de recursos de transporte sanitario urgente en la zona, lo que, a juicio de la formación, garantizaría la seguridad del dispositivo. En este sentido, Isabel Fdez. Pejenaute se ha mostrado muy crítica con la negativa del Gobierno municipal a admitir a trámite la moción. «PSE-EE y EAJ-PNV han vetado una iniciativa que busca situar a Eibar a la vanguardia de la atención al parto respetuoso», denuncia. «Nuestra propuesta no es una ocurrencia: es una apuesta fundamentada, viable y en línea con los modelos más avanzados de Europa. Las mujeres de Eibar y de la comarca merecen poder elegir un parto más natural y humanizado dentro de la sanidad pública», añade.

La portavoz morada considera que el bloqueo del Ejecutivo local «choca frontalmente» con una demanda creciente de las usuarias y con las recomendaciones internacionales en materia de salud sexual y reproductiva. «Seguiremos trabajando para que este proyecto salga adelante, porque no hablamos solo de un nuevo servicio, sino de un paso decisivo hacia un modelo de salud más feminista, más cercano y más respetuoso con los procesos vitales de las mujeres», afirma.

Podemos Eibar sostiene que una Casa de Partos en el Hospital de Eibar no solo ampliaría las opciones de las gestantes, sino que podría convertir al propio centro en un referente comarcal en atención al parto humanizado, atrayendo a mujeres de municipios vecinos interesadas en este tipo de acompañamiento.

Finalmente, la formación destaca, además, el potencial del proyecto para reforzar la coordinación entre matronas, profesionales de obstetricia y atención primaria, en un marco integrado de salud comunitaria. Pese al veto a la moción, Podemos anuncia que seguirá impulsando este proyecto.