El parque eólico de Basalgo recibe más de 1.000 alegaciones en muy pocos días

A. E. Eibar. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La campaña de alegaciones populares contra el parque eólico de Basalgo ha arrancado con fuerza en Eibar. En apenas dos días, desde la instalación del primer punto de información en la plaza de Unzaga, la plataforma Eibarko Mendiak Bizirik ha logrado reunir ya más de un millar de adhesiones, un dato que sus promotores consideran «muy esperanzador» de cara a las próximas semanas. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, se mantendrá activa hasta el día 22, fecha límite para la presentación de alegaciones ante la Administración. El objetivo es canalizar el rechazo social al proyecto Basalgo, que prevé la instalación de seis aerogeneradores de 200 metros de altura en los montes de Eibar, Bergara y Soraluze, y que, según la plataforma, supondría «graves perjuicios» para el medio natural, rural y el patrimonio histórico de las tres localidades. Durante este primer fin de semana, la mesa informativa en Unzaga ha servido tanto para recoger firmas como para explicar el contenido del proyecto y el trabajo que viene desarrollando Eibarko Mendiak Bizirik. La plataforma insiste en que la información cercana y comprensible es clave para que la ciudadanía pueda formarse una opinión y decidir si quiere sumarse a las alegaciones.

En los próximos días, los puntos de información se extenderán a otros barrios y espacios de la ciudad. La mesa volverá a colocarse en Unzaga, pero también se instalará en Amaña, Urkizu y Errebal, con el fin de acercar la campaña a distintos rincones del municipio y facilitar la participación del mayor número posible de personas.

Además, las adhesiones no se limitan a los puntos informativos de la calle. Cualquier persona interesada puede recoger el documento de alegaciones, firmarlo con calma y entregarlo después en una amplia red de establecimientos colaboradores. En Eibar, se han sumado a la iniciativa Amesti Taberna (Ziriako Agirre, 2), Basagunea (Errebal Plazia), CDR Bicicletas (Barrena, 32), Club Deportivo (Toribio Etxebarria, 16), Eskulan (Bista-Eder, 1), Guridi Taberna (Untzaga, 3), Kultu Taberna (Zuloaga, 3) y Cafetería Nahaste (Romualdo Galdos, 16). La campaña también ha traspasado ya los límites de Eibar. En Elgoibar, Marrubi Denda (Antonio Arrillaga, 3) se ha convertido en punto de recogida y entrega de formularios. Desde la plataforma señalan que ya se están recibiendo apoyos procedentes de distintos municipios de Debabarrena y Durangaldea, además de las localidades directamente afectadas por el proyecto eólico. «Es constatable que existe una notable preocupación», señalan.