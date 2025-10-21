Al parón con cuentas pendientes en Ipurua Con la derrota por 0-3 en el derbi ante la Real Sociedad el Eibar se convierte en el peor local de la Liga F, con un punto y sin goles en su estadio

Edna Imade celebra uno de sus dos goles en el derbi ante la frustración de las armeras, que aún no conocen la victoria en Ipurua.

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 21 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El Eibar llega al primer parón de la temporada con una mezcla de sensaciones. Por un lado, la satisfacción de haber mejorado su rendimiento y su competitividad respecto al inicio de curso; por otro, la preocupación por no haber logrado todavía despegar en casa. La derrota del pasado domingo ante la Real Sociedad por 0-3 en el derbi volvió a poner de manifiesto las dificultades del conjunto armero para sacar adelante sus partidos en Ipurua, un estadio donde la afición sigue esperando celebrar el primer gol del curso.

El equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea cierra este tramo inicial de la Liga F con siete puntos tras ocho jornadas, fruto de dos victorias, un empate y cinco derrotas. El balance sitúa a las eibarresas en la decimotercera posición, tres puntos por encima del descenso. La estadística deja una lectura clara: el Eibar ha encontrado más solidez lejos de casa, donde ya ha sumado seis puntos y ha marcado tres goles, mientras que en Ipurua solo ha conseguido un punto en cuatro encuentros, con cero tantos a favor y ocho en contra. Estos datos convierten al combinado armero en el peor local del campeonato en este arranque.

El derbi ante la Real Sociedad fue un reflejo de lo que está siendo la temporada. Las armeras compitieron durante buena parte del encuentro y tuvieron ocasiones para adelantarse, especialmente en acciones a balón parado, pero la falta de acierto y algunos detalles decantaron el duelo del lado visitante. El penalti transformado por Edna Imade en el minuto 59 abrió un partido que terminó con un marcador más abultado de lo que se vio sobre el césped. A pesar de ello, el equipo dejó destellos de buen juego y de solidez, sobre todo durante la primera mitad y hasta la acción del penalti.

Durante este parón, el Eibar afrontará una semana más tranquila en cuanto a ritmo competitivo. Cuatro jugadoras del primer equipo viajarán con sus selecciones nacionales: Eunate Astralaga, Opa Clement, Alimata Belem y Emma Moreno. Mientras tanto, el resto del grupo completará cuatro sesiones de trabajo en Areitio antes de disfrutar de tres días de descanso.

El equipo se ejercitó el lunes y el martes, repite hoy miércoles a las 11.45 y cerrará el bloque de trabajo mañana jueves a la misma hora. El viernes, sábado y domingo las jugadoras disfrutarán de un merecido descanso, antes de retomar la preparación con la vista puesta en el siguiente compromiso liguero.

El próximo partido será el sábado 1 de noviembre en Ipurua ante el Deportivo Abanca a las 16.00 horas, una nueva oportunidad para que las armeras se reencuentren con su mejor versión ante su afición y logren por fin la primera victoria como locales. Con una Liga F cada vez más exigente, el Eibar buscará mantener su línea ascendente y consolidarse en una zona tranquila de la tabla antes de afrontar el tramo más intenso de la temporada.