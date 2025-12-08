Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Visita a Akondia. ECHALUCE

Eibar

Organizada una nueva visita guiada al frente de la Guerra Civil en Akondia este domingo

A. ECHALUCE

EIBAR.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

Este domingo, día 14, proseguirá el programa de visitas guiadas al frente de la Guerra Civil (Akondia), con el que el consistorio eibarrés busca difundir y poner en valor el patrimonio histórico vinculado a este periodo en la ciudad y su entorno. La cita del domingo consistirá en un recorrido de montaña que permitirá conocer in situ algunos de los escenarios más relevantes del frente bélico. La actividad se desarrollará en horario de 11.00 a 14.00 horas y se impartirá íntegramente en euskera. La visita partirá del Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que abrirá sus puertas de manera excepcional una hora antes, de 10.00 a 11.00, para acoger a las personas inscritas y ofrecer un primer acercamiento a los materiales y recursos que alberga este espacio. Desde allí, los participantes iniciarán un itinerario guiado por especialistas en historia local, que explicarán el contexto de los combates que marcaron Eibar y los pueblos cercanos en los años de la contienda. Las inscripciones se podrán realizar en el formulario: https://formularioak.eibar.eus/eu/gerrakofronteaabenduak14. La información de la página web se podrá consultar mediante este link: gerrazibilaeibarren.eus.

