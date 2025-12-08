Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Liga de Fútbol Aficionado afronta su última jornada del año este fin de semana en Unbe

M. R.

eibar.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar regresa este fin de semana tras el parón de San Andrés y el puente festivo. La competición afronta la duodécima jornada, la última del presente año, con varios duelos que pueden influir directamente en la clasificación antes del cierre del calendario.

El sábado se abrirá la jornada con el encuentro entre Kalaka Buenos Aires y el líder Malape Taberna, que buscará mantener su sólida trayectoria. Después, Baserri y Adahi Etxegi se enfrentarán en un duelo con objetivos muy distintos: los primeros siguen sin estrenar su casillero de victorias, mientras que Adahi quiere despedir el año con buenas sensaciones.

El domingo continuará la acción con el partido entre Bar Marem y Limpiezas Rueda, donde los locales necesitan sumar para no descolgarse de los puestos altos. Más tarde, Bergara Pneumatikoak y Garajes García protagonizarán un duelo directo en la zona media, con ambos equipos buscando cerrar el año con tres puntos importantes.

En esta ocasión descansará Xania Taberna, que se mantiene como uno de los equipos más regulares del campeonato.

