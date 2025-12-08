Fin de semana irregular para la base armera con resultados dispares El cadete de Liga Vasca venció 10-0 al UDA en el mejor resultado de una jornada con dos empates y cuatro derrotas

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

La cantera armera cerró el fin de semana con resultados muy dispares, desde empates dolorosos en los últimos minutos hasta victorias de enorme contundencia que refuerzan dinámicas positivas. En Segunda Federación el Eibar B firmó un partido muy sólido en su visita al Basconia, donde empató 1-1 tras encajar el tanto local en el descuento. El equipo generó numerosas ocasiones y mostró su mejor versión, aunque se vio castigado en inferioridad numérica a diez minutos del final. Pese al desenlace, el punto permite mantener la senda de crecimiento.

Peor fortuna tuvo el Eibar C en 3ª RFEF, que cayó 1-0 ante el San Ignacio en un encuentro decidido también en el tiempo añadido. Los armeros no lograron transformar sus aproximaciones y pagaron errores defensivos que mantienen al equipo en zona de descenso.

En División de Honor Juvenil, el Eibar no pudo con el Antiguoko y cedió por 0-2 en un choque igualado que se resolvió en la primera parte. El equipo tuvo más balón que su rival, pero no encontró profundidad para traducir su dominio en ocasiones.

Tampoco tuvo premio el Juvenil Nacional, que sufrió una derrota por 0-4 ante el Tolosa en Areitio. El conjunto visitante impuso un ritmo superior y el Eibar no pudo contrarrestar su pegada en un partido marcado por la falta de acierto armera.

El gran golpe de autoridad del fin de semana llegó en Cadete Liga Vasca, donde el Eibar logró ganar 10-0 ante UDA. El equipo sumó su sexta victoria consecutiva con un despliegue ofensivo incontestable que confirma su excelente momento, asentado ya en la zona alta de la clasificación.

El resto de categorías masculinas, Cadete Honor, Infantil Honor, Infantil Txiki y Alevín, tuvieron jornada de descanso.

En el fútbol base femenino, la jornada también presentó resultados contrastados. En 2ª RFEF, el Eibar cayó 4-1 en Zubieta ante la Real Sociedad, en un derbi en el que las armeras dispusieron de ocasiones claras para cambiar el guion, pero el rival mostró mayor eficacia.

En Tercera Federación, el filial femenino logró un meritorio empate 2-2 ante Mariño Real Unión. El punto supone un impulso anímico para un equipo que rompe así su mala racha y recupera sensaciones positivas de cara a los próximos partidos.