Isidoro García. ECHALUCE

Eibar

El emprendedor eibartarra Isidoro García, ejemplo de hacer realidad su reto tecnológico

Patenta un sistema que mejora la seguridad, la eficiencia y sostenibilidad en la construcción

A. ECHALUCE

EIBAR.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

La historia de Isidoro García Martín no es solo la de un inventor que ha conseguido patentar un sistema pionero en la construcción. Es también la de un hombre que, desde la experiencia de un taller en Elgeta, ha sabido convertir el desgaste físico y las penurias del trabajo en la obra en un motor de cambio. Su showroom, abierto en la calle Errebal, no es solo un escaparate tecnológico, sino también la culminación de una vida de esfuerzo y observación. «Quería que la construcción se pudiera hacer de otra manera: más limpia, más segura y sin que los trabajadores quedaran destrozados al final de cada jornada», explica García, de 57 años, mientras recorre el espacio recién inaugurado.

Lleva casi cuatro décadas respirando polvo, levantando pesos inhumanos y sufriendo la dureza de los oficios de la construcción. Desde joven entendió que esas condiciones pasaban factura. «He visto a compañeros acabar con problemas respiratorios, con lesiones crónicas en la espalda o las rodillas. Yo mismo los he sufrido. Por eso me empeñé en inventar algo que facilitara la vida en la obra», cuenta.

Ese empeño fue tomando forma en Elgeta, en un pequeño taller donde comenzó a experimentar con materiales, herramientas y soluciones. Allí se gestó Keibaran System, un concepto que hoy aspira a revolucionar el sector. «Hasta ahora, Keibaran era una idea que intentábamos explicar con palabras. Aquí se puede tocar, ver y comprobar en directo lo que proponemos», afirma con orgullo.

El sistema se sustenta en dos patentes ya reconocidas en Europa y Estados Unidos. La primera, un sistema de corte ecológico que reduce el consumo de agua entre un 90% y un 95% y evita la emisión de partículas al aire, protegiendo así la salud de los trabajadores. La segunda, un bastidor innovador que permite fabricar platos de ducha extraplanos con rapidez, seguridad, estabilidad estructural e impermeabilidad únicas.

García ha dado un paso más: desarrollar y registrar una tercera patente. Se trata de una losa radiante ultrafina, de solo 28 mm de grosor, capaz de transmitir frío y calor de manera inmediata, sin necesidad de obra, con acabados en la superficie más resistente del mercado. Una innovación que puede transformar la instalación de suelos radiantes en tiempo récord. Los avances de Keibaran System ya han sorprendido en ferias como Cevisama y Construmat. Allí, técnicos y operarios coincidieron en señalar el valor de las propuestas. «Fue la confirmación de que no íbamos desencaminados», recuerda García. En Eibar, la acogida también ha sido positiva. Vecinos y profesionales han visitado el showroom, comprobando de primera mano lo que antes eran planos y explicaciones. «Lo que más nos emociona es ver cómo la gente entiende de golpe el sentido de todo esto cuando lo ve en persona». asegura.

