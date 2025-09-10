Eibar impulsa con 80.000 euros la innovación de las empresas industriales

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar ha aprobado y puesto en marcha por undécimo año consecutivo el programa de subvenciones de apoyo a las empresas industriales de la localidad en sus retos tecnológicos. El objetivo de esta subvención es apoyar la mejora competitiva de las empresas industriales radicadas en Eibar mediante el desarrollo de proyectos estratégicos en las mismas. Para ello, el Ayuntamiento ha destinado este año una partida de 80.000 euros, si bien si una vez agotado el crédito autorizado se podrá ampliar la partida presupuestaria hasta en un 20%.

Las empresas interesadas en esta subvención deberán tener algún centro de trabajo en Eibar y tributar en alguno de los grupos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluidos en la convocatoria. El estudio o acción por la que solicite la subvención se deberá encuadrar también en alguno de los IAEs especificados.

La convocatoria de este año define cinco tipos de gastos subvencionables, ligados a la consultoría, la adquisición de elementos dirigidos a la innovación, el fomento de la internacionalización, el fomento de la transición ecológica y la economía circular y, este año, por primera vez, se incluyen también los gastos derivados del traslado de empresas a Eibar. En cada caso se establece el porcentaje máximo subvencionable, que se sitúa entre el 50% y 70% de la inversión realizada.

Además, en las bases de la subvención se establece el importe máximo financiable por cada solicitud. En empresas de menos de 12 trabajadores, el importe máximo de la ayuda será de 6.000 euros; en empresas de 12 a 25 trabajadores y trabajadoras, el importe máximo será de 5.500 euros; y, para empresas de más de 25 el importe máximo de la subvención será de 5.000 euros.

En el caso de empresas encuadradas en la división 3 del IAE, la subvención se incrementará en 1.000 euros y si se presentan proyectos conjuntos entre varias empresas, el importe de la subvención se incrementará en un 25%. Este año, por primera vez, las empresas que pertenecen a la asociación BPTD podrán incrementar su subvención hasta en 1.500 euros.

El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a estas ayudas está abierto finalizará el 7 de noviembre del presente año y se financiarán las actuaciones realizadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025. Asimismo, las empresas beneficiarias de estas ayudas deberán presentar la justificación del destino de la ayuda concedida para antes del 27 de febrero de 2026.

Las solicitudes de subvención deberán realizarse electrónicamente a través de la página web municipal eibar.eus , y, para ello, es necesario disponer de un certificado digital (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta de Izenpe, etc.).