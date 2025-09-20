El Eibar busca confirmar su fortaleza en casa Los armeros reciben al Sanse a las 18.30 horas en un derbi cargado de alicientes, con el objetivo de prolongar su pleno de victorias en casa

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Eibar afronta esta tarde una cita destacada en el calendario de la temporada. A las 18.30 horas, Ipurua será escenario del derbi ante el filial de la Real Sociedad, un choque que despierta expectación entre los aficionados y que llega con los armeros decididos a prolongar su excelente dinámica como locales. En Ipurua los de Beñat San José se han mostrado intratables: dos victorias en dos partidos, con un balance de 5-0, que han convertido el estadio eibarrés en un auténtico fortín en este arranque.

La situación contrasta con la irregularidad lejos de casa, donde solo han sumado un punto de nueve posibles. Esa diferencia convierte los partidos en Ipurua en vitales para sostener la confianza y escalar posiciones en la tabla. Con siete puntos en cinco jornadas, el Eibar se ha colocado en la zona media-alta de la clasificación, y el encuentro ante el filial txuri-urdin se presenta como una gran oportunidad para seguir sumando de tres en tres.

El rival no será sencillo. El Sanse ha iniciado la temporada con el desparpajo propio de los filiales: juventud, talento y un juego dinámico que ya ha sorprendido a más de un adversario. El equipo que dirigen Ansotegi y Agirretxe llega con futbolistas capaces de generar peligro en cualquier acción, sustentados en los automatismos trabajados en Zubieta. Para el Eibar, el reto será imponer su experiencia y oficio, neutralizar esa frescura y trasladar a Ipurua el buen juego demostrado en las últimas semanas, pero con un plus de pegada.

Beñat San José, en la previa del encuentro, reconocía que la cita tiene un componente diferencial. «Es un partido especial y espero que sea muy bonito para los aficionados». Criado futbolísticamente en Zubieta, el técnico donostiarra no esconde la carga sentimental del derbi, aunque deja claro que lo fundamental será mantener la identidad del equipo: presión alta, juego ofensivo y conexión con la grada. «Lo más importante es ganar, pero cómo lo hagamos es fundamental porque sentimos que eso genera dos cosas: conecta con la afición y nos puede dar una base muy sólida para ser muy competentes a lo largo de la competición».

En lo estrictamente deportivo, el Eibar recupera efectivos. Javi Martón ha progresado en los entrenamientos y podría regresar a la convocatoria, mientras que Aleix Garrido será duda hasta última hora tras una semana marcada por problemas de salud. Ander Madariaga, en cambio, continúa con su proceso de recuperación. Sea cual sea la lista definitiva, San José confía en la amplitud de su plantilla, en la que varios jugadores han demostrado estar preparados para responder en momentos clave.

La cita de esta tarde reúne todos los ingredientes: un derbi guipuzcoano con un Eibar que quiere consolidar su fortaleza en Ipurua y un Sanse dispuesto a poner a prueba a los armeros con la ilusión de su juventud. Para los de San José, ganar supondría no solo reforzar la racha como locales, sino también confirmar que la solidez en casa puede ser la base sobre la que construir una temporada ambiciosa.

Ipurua volverá a vivir una tarde de fútbol grande, con la afición empujando como siempre.