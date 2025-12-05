Un convenio pionero unifica las condiciones de la limpieza subcontratada por el Consistorio

A. E. EIBAR. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El sindicato ELA ha anunciado la firma del primer convenio colectivo propio que se aplicará a toda la plantilla de la limpieza subcontratada del Ayuntamiento, un acuerdo que culmina un proceso de negociación «largo y complejo» iniciado a comienzos de año y que el sindicato considera un hito histórico en el municipio.

Hasta ahora, las trabajadoras de la limpieza que prestan servicio para el Ayuntamiento lo hacían bajo diferentes marcos laborales dependiendo de la empresa adjudicataria, lo que generaba desigualdades entre personas que realizaban las mismas tareas en los mismos edificios, pero con condiciones salariales y laborales distintas.

Con este nuevo convenio, se establece por primera vez un marco común que homogeneiza las condiciones para toda la plantilla, independientemente de la contrata que gestione el servicio en cada momento. ELA subraya que este paso pone fin a una situación «injusta y crónica», en la que la subcontratación se traducía en una fragmentación de derechos entre trabajadoras.

Uno de los ejemplos más claros es el de las personas empleadas por la empresa Bedu Avata, a las que hasta ahora se les aplicaba el convenio estatal de limpieza, con condiciones menos ventajosas que las de otros marcos autonómicos o de empresa. Con el nuevo convenio común, estas trabajadoras verán mejoradas sus condiciones, alineándose con el resto de la plantilla que presta servicios en el Consistorio. Desde el sindicato se destaca que el acuerdo no solo supone una mejora material inmediata, sino que tiene un fuerte valor simbólico y estratégico. Por un lado, reconoce la importancia del trabajo de limpieza como un servicio esencial para el funcionamiento diario de los equipamientos y refuerza la idea de que la subcontratación no puede servir para rebajar derechos.