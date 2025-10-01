El Club Ipurua inicia la temporada federada con podios en Gipuzkoa

El Club Ipurua de gimnasia rítmica ha puesto en marcha una nueva temporada con un calendario cargado de competiciones y objetivos ambiciosos. Bajo la ... dirección del equipo técnico formado por Tania Nagornaya y Miriam Merino, el club eibarrés presenta tres conjuntos en categorías base, además de gimnastas individuales que preparan su camino hacia las citas estatales.

El conjunto cadete base, integrado por Noa Larrañaga, Maddi Arrazola, Maddi Lanas, Nora Eizagirre, Uxue Astarloa y Maren Jainaga, afronta su segunda temporada a nivel estatal tras su estreno el pasado curso como infantiles. Durante la temporada 2024/25 mostraron una gran progresión, que quedó reflejada con una meritoria actuación en la Copa de Conjuntos Base celebrada el pasado mes de mayo en Granada.

En categoría juvenil base, el club ha apostado por un conjunto prácticamente renovado, con cuatro nuevas gimnastas: Uxue Etxeberria, Yuma Otálvaro, Nikole Aranbarri e Itziar Alberdi, que se incorporan a Nidia Olasolo, única integrante que repite desde la pasada temporada. En infantil base también hay novedades, con un conjunto formado por Nora Jainaga, Mara Lanas, Helena Olasolo, Maren Arza y Malen Rodríguez, quienes dan el salto desde la categoría escolar alevín A, en la que lograron clasificarse para los Juegos Escolares el curso anterior.

Los tres conjuntos debutaron oficialmente el pasado sábado en el Campeonato de Gipuzkoa, donde el cadete base consiguió la medalla de plata y los equipos juvenil e infantil lograron sendos terceros puestos. Apenas unas horas más tarde, los cadetes y juveniles viajaron a Madrid para disputar el prestigioso Trofeo Carmen Vives, organizado por el Club Rítmica Vallecas, en el que los cadetes finalizaron en duodécima posición y las juveniles en la decimonovena. Estos primeros compromisos marcan el inicio de la exigente temporada de conjuntos, cuyo gran objetivo será el Campeonato de España Base, previsto a finales de noviembre en Castellón.

Preparando las próximas citas

Además de los conjuntos, el club prepara también a tres gimnastas para los campeonatos estatales en modalidad individual. En categoría sénior competirán Haizeder Arguiz y Arrate Bascaran, mientras que en Juvenil Base lo hará Ane San Martín. La campaña individual federada tendrá su desarrollo principal entre los meses de enero y junio, con diversas competiciones autonómicas y nacionales.

El curso ha comenzado igualmente para las categorías escolares y amateurs, que llenan cada tarde los tapices del polideportivo de Ipurua. Más de 160 niñas y niños entrenan en Eibar y cerca de 50 en Ermua bajo las órdenes de un equipo técnico ampliado, que ya prepara la temporada escolar cuyo arranque oficial se producirá en febrero.