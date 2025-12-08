Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autoridades municipales y organizadores presentam el Cimasub.

Eibar

Cimasub sumerge desde este miércoles a Eibar en cine, fotografía y educación marina

El Coliseo y otros puntos acogerán la 24ª edición del Ciclo Internacional de Cine Submarino

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

Eibar se sumerge en el Cimasub con cine, fotografía y educación marina para todas las edades. El Coliseo y otros espacios de acogerán desde ... este miércoles la 24ª edición del Ciclo Internacional de Cine Submarino, una cita que combina espectáculo audiovisual, divulgación científica y sensibilización ambiental. Proyecciones, exposiciones y actividades específicas para escolares, familias y personas mayores convertirán Eibar en ventana abierta a los fondos marinos.

