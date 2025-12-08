Cimasub sumerge desde este miércoles a Eibar en cine, fotografía y educación marina

Eibar se sumerge en el Cimasub con cine, fotografía y educación marina para todas las edades. El Coliseo y otros espacios de acogerán desde ... este miércoles la 24ª edición del Ciclo Internacional de Cine Submarino, una cita que combina espectáculo audiovisual, divulgación científica y sensibilización ambiental. Proyecciones, exposiciones y actividades específicas para escolares, familias y personas mayores convertirán Eibar en ventana abierta a los fondos marinos.

Tras el éxito de la 49ª edición del celebrada en Donostia en noviembre, arranca ahora el tour, que recorrerá más de 30 localidades con el objetivo de compartir la magia del mundo submarino «con el mayor número posible de personas». La Comisión de Actividades Subacuáticas del Club Deportivo Eibar, con la colaboración del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, será la encargada de traer este programa a la ciudad.

El Ciclo Internacional de Cine Submarino se presenta como «la mejor manera de hacer un viaje por todo el planeta», visitando algunos de los fondos marinos más espectaculares del mundo, pero sin perder de vista la cara oscura: la contaminación por plásticos y residuos, la sobrepesca, la introducción de especies invasoras o la degradación de los ecosistemas marinos ligada a una mala gestión de los recursos. Recuerdan desde la organización que busca no solo informar, sino también emocionar y conmover al público, para impulsar cambios reales en nuestros hábitos.

Los días 10, 11 y 12, el teatro Coliseo se convertirá en la gran sala de proyección del festival en Eibar. De 19.00 a 21.00 horas, se ofrecerá una selección de las mejores y más premiadas producciones del cine submarino internacional. Documentales, cortometrajes y obras de autores de distintos países permitirán al público disfrutar, siempre con entrada gratuita, de imágenes de enorme belleza y, al mismo tiempo, enfrentarse a las consecuencias visibles del cambio climático y la presión humana sobre los mares.

El programa se completa con una exposición de las mejores fotografías presentadas e instalada también en el Coliseo. La muestra podrá visitarse hasta el día 12, coincidiendo con el horario habitual de cine. A través de esta selección de imágenes, el público podrá detenerse en detalles que quizá pasan desapercibidos en pantalla grande: texturas, comportamientos de especies, contrastes entre vida y basura marina o escenas que resumen, en un solo encuadre, la fragilidad del océano. Uno de los ejes esenciales del ciclo será la educación ambiental desde edades tempranas. Para ello, se han programado dos sesiones de Txikiciclo, pensadas para el público infantil. La primera tendrá lugar el día 10 y estará dirigida a escolares de 5º y 6º de Primaria de los centros educativo. El alumnado disfrutará de la proyección de varios cortometrajes adaptados y de una charla con profesionales del mundo subacuático, que explicarán de forma amena la importancia de cuidar mares y océanos.

La segunda cita será el Txiki Ciclo en Familia, previsto para el sábado, día 13, a las 12.00 horas, también en el Coliseo. En esta ocasión, se invita a padres, madres, hijos e hijas a compartir la experiencia que previamente habrán vivido los colegios. El objetivo es extender el mensaje al entorno familiar y reforzar la idea de que «está en manos de todos y todas ayudar a paliar el cambio climático y salvar nuestros mares y océanos». El Cimasub incluye, asimismo, una propuesta específica para las personas mayores: el Adinziklo Submarino, que se celebrará en el centro de día Ego Gain. Esta actividad permitirá acercar lo mejor del cine submarino a quienes tienen más dificultades para desplazarse hasta el Coliseo, facilitando que también ellos y ellas puedan disfrutar de las imágenes, historias y mensajes del festival sin salir de su entorno cotidiano. Desde la organización subrayan que todos los actos y proyecciones programadas en Eibar serán con entrada gratuita hasta completar aforo.