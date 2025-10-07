Aprobada la inversión de un millón para «poner a punto» el área de Errebal

Martes, 7 de octubre 2025

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar aprueba el convenio de colaboración entre el Consistorio y el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco para llevar a cabo diversas actuaciones de adecuación y dinamización en el espacio de Errebal Plazia, dentro del Plan de Relanzamiento de Zonas de Actuación Prioritarias (ZAP).

El proyecto, incluido en el eje de diversificación económica y revitalización turística y comercial, está cifrado en 1.070.000 euros y se ejecutará en varias fases a lo largo de los próximos años.

Naturaleza y financiación

Convenio El Pleno aprobó el Plan de Colaboración con el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, dentro del programa Zonas de Actuación Prioritaria (ZAP).

Coste La inversión total asciende a 1.070.000 euros, financiada íntegramente por el Gobierno Vasco.

Plazos Se ejecutará en varias fases entre este año y los próximos, con seguimiento anual.

Trabajos previstos

Infraestructura y tecnología Sistema de monitoreo de plazas libres en el aparcamiento subterráneo, conectado a paneles informativos digitales.

Vehículos eléctricos Instalación de tres electrolineras para vehículos eléctricos.

Puntos de recarga Para bicicletas y patinetes eléctricos, junto con aparcamientos seguros.

Iluminación

Alumbrado Reforma integral del sistema de iluminación del recinto cubierto.

Sonido Ambientación estética y acústica para mejorar la experiencia del visitante y la comodidad en los locales del mercado.

Señalización e información

Interior Señalética renovada, adaptada a la imagen de marca Errebal Plazia y al plan turístico Made in Eibar.

Señales Colocación de paneles informativos en los accesos principales a la ciudad, con información turística y comercial actualizada.

Servicios municipales

En locales Creación de oficinas de apoyo al comercio local y al turismo dentro del complejo.

Promoción Espacios para la promoción de producto local, actividades formativas y eventos de dinamización.

Debate plenario

Intervenciones de grupos políticos La oposición incide que Errebal «acumula más de 17 años de obras, retrasos, sobrecostes y litigios desde la demolición del antiguo mercado hasta el actual complejo». En el pleno, EH Bildu y Elkarrekin Podemos criticaron su gestión, mientras el alcalde Jon Iraola defendió la transparencia del proyecto, su carácter participativo y el aval técnico y judicial que respalda todas las inversiones municipales realizadas.

El acuerdo deriva de la declaración de la comarca de Debabarrena como Zona de Actuación Prioritaria (ZAP), que permitió al Ayuntamiento presentar diferentes propuestas a distintas áreas del Gobierno Vasco.

Entre ellas, la que ahora recibe financiación del departamento de Turismo, Comercio y Consumo, destinada específicamente a la dinamización del complejo de Errebal Plazia. Según explicó la documentación plenaria, el convenio establece el calendario de ejecución, los importes correspondientes a cada ejercicio y el detalle de las actuaciones a financiar, recogidas en la estipulación segunda del acuerdo.

El Gobierno Vasco aceptó la propuesta municipal en su integridad, asumiendo la financiación total prevista de 1.070.000 euros. Las medidas pretenden revitalizar la actividad económica y social del espacio, consolidándolo como centro de encuentro, mercado y dinamización urbana que actúe como motor de la zona centro de Eibar.

Gestión histórica

Durante la sesión plenaria, el proyecto recibió el apoyo de PSE-EE y PNV que defendieron la importancia de aprovechar los fondos ZAP para reforzar el tejido comercial y turístico local. No obstante, la iniciativa volvió a abrir el debate sobre la larga y costosa historia de la obra de Errebal, un espacio que acumula casi dos décadas de intervenciones, revisiones y polémicas.

La portavoz de Elkarrekin Podemos, Isabel Fernández, expresó con ironía que «Errebal es un saco sin fondo, podría ser el título de la película o mejor de la serie, de esas que tienen tropecientas temporadas». Aranza Mata, de EH Bildu, recordó que el proyecto se arrastra desde hace más de 17 años y que su coste real para las arcas municipales –y, por tanto, para la ciudadanía eibarresa– sigue siendo desconocido, tras sucesivos derribos, proyectos fallidos, litigios, remodelaciones y correcciones técnicas «siendo objeto de nuevas inversiones».

La oposición enumeró los sobrecostes derivados de «la demolición de la antigua plaza del mercado, el acondicionamiento provisional como parque, las diferentes fases de obra, los problemas de acústica, las filtraciones de agua y las reformas posteriores». A juicio de la oposición, el millón de euros ahora comprometido, aunque procedente del Gobierno Vasco «también es dinero público que sale de los impuestos de los eibarreses» y podría haberse destinado a otras necesidades del municipio si el proyecto original se hubiera gestionado correctamente.

Pese a las críticas, el convenio fue aprobado y el Ayuntamiento confía en que la nueva inversión contribuya a cerrar definitivamente el ciclo de intervenciones pendientes en Errebal Plazia.

El alcalde, Jon Iraola, explicó que «todo el proyecto parte de un proceso participativo. Hasta la elección del logotipo con lo que me parece que es una falta de respeto hacia todos los participantes llamar un churro». Iraola dijo que «el coste de las obras está avalado por los técnicos con lo que no procede poner en duda el trabajo».

«Avalado por los técnicos»

El objetivo, según fuentes municipales, es dotar al edificio de una actividad constante, vinculada al comercio local, la sostenibilidad y el turismo urbano, con servicios modernos y atractivos para vecinos y visitantes.

La alcaldía subraya que la financiación procedente de los fondos ZAP constituye una oportunidad estratégica para impulsar la reactivación económica del centro de Eibar, en coordinación con el Gobierno Vasco y en el marco de la estrategia de diversificación de Debabarrena.

«La implantación de un auditorio no estaba contemplado en el proyecto inicial. Se incluyó más tarde con lo que ahora realizamos las inversiones pertinentes como otras de las necesidades que se han presentado. Vemos que la gente está contenta con el mercado, el parking, los locales y este dinero va a poner a punto Errebal. Todo lo que hicimos vino avalado por informes técnicos y los jueces nos dieron la razón a las demandas de constructoras», señaló Iraola.