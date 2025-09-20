Zurrumurruen aurkako saioa burutuko da datorren asteazkenean

DebaZurrumurruen aurkako saioa burutuko da datorren asteazkenean
Debako Kulturarteko Bizikidetza Planaren baitan antolatutako hitzaldia, SOS Arrazakeria erakundeko bi ordezkarik eskainiko dute
El Diario Vasco
DebA.
Larunbata, 20 iraila 2025, 21:31
Datorren asteazkenean, irailak 24, 18:30ean, 'Zurrumurruen aurkako saioa izeneko hitzaldia jasoko du Debak, 2025eko Debako Kulturarteko Bizikidetza Planaren baitan.
Saioa Agirre Jauregiko Ispiluen Gelan izango da, eta gorroto-diskurtsoei aurre egiteko narratiba alternatiboak eraikitzearen garrantzia izango du ardatz. Hausnarketarako eta ikaskuntzarako espazio horrek udalerriko bizikidetza eta gizarte-kohesioa indartzea du helburu, herritartasun kritikoa, inklusiboa eta aniztasunarekiko konprometitua sustatuz.
Topaketako hizlariak Itziar Gorostidi eta Abdoulaye Sarr, SOS Arrazakeria erakundeko ordezkariak izango dira. Biek arrazakeriaren, xenofobiaren eta kulturen arteko bizikidetzari eragiten dioten zurrumurruen aurkako borrokan duten esperientzia eta ezagutza partekatuko dituzte.
Jarduera hau Debako Udalak bultzatutako ekintzen parte da.
