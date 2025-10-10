Último día para visitar la exposición 'Otras Infancias'

J. L. deba. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El edificio municipal de la plaza Simón Berasaluze en el que se ubican el centro de día y las oficinas de la asociación Arbil acoge hasta la jornada de hoy la exposición fotográfica titulada 'Otras Infancias'; organizada por la Fundación Agua de Coco con el objetivo de invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las realidades de la infancia en diferentes partes del mundo.

● La muestra, que puede verse en la planta cero del citado edificio de Simon Berasaluze plaza, está conformada por imágenes de fotógrafos internacionales que han capturado la vida de niñas y niños en diversos contextos del planeta, destacando tanto sus desafíos como sus momentos de esperanza.

A través de 24 fotos, las personas asistentes podrán viajar a través de los ojos de grandes fotógrafos como Michel Pedrero, Benito Pajares, Ana Palacios, Yeray Menéndez, Jonathan Pisonero, Mar Guirao y 'Lobolopezz'.

Las imágenes expuestas muestran una realidad diversa y conmovedora sobre la infancia en lugares como África, Asia y América Latina, en la que la pobreza, el trabajo infantil y la desigualdad son protagonistas.