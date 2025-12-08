El Santuario de Itziar se vestirá de gala para celebrar los 100 años de su organista, Juan Mari Aizpurua

Natural de Itziar, Juan Mari Aizpurua era un niño de siete años cuando empezó a cantar como tiple en el coro de la iglesia de ... su pueblo. Cada noche, después de cenar, un tío suyo le daba clases de solfeo. Y, cosas de la vida, al llegar a la adolescencia empezó a tocar el órgano. Eso sí, sus primeros contactos con este instrumento fueron por pura casualidad.

Según ha contado en más de una ocasión, empezó a tocar el harmonium por un cura de Mutriku que en el año 1938 se mudó al piso de arriba de la casa en que vivía. Sin embargo, en el hogar familiar carecían de instrumnetos musicales, por lo que empezó a ir a la parroquia de Itziar a practicar con su órgano.

Poco a poco Juan Mari fue aprendiendo, poniendo música a los novenarios y las misas; y desde hace prácticamente siete décadas es el organista de la parroquia itziartarra.

Todo ello, con la particularidad de que hace 55 años se mudó a vivir a Donostia; una circunstancia que no ha impedido que cada domingo (y festividad que se precie) siga acudiendo a Itziar para tocar el órgano en la misa de su pueblo. A día de hoy sigue cumpliendo esa tarea con religiosidad.

Y eso que el próximo día 18 de diciembre el organista de Itziar cumplirá nada más y nada menos que 100 años.

Ni que decir tiene ese cumpleaños será muy especial para Juan Mari, que celebrará su primer siglo de vida junto a sus familiares, amigos y demás allegados. Aún así, la del día 18 no será la única celebración que le espera a este entrañable itziartarra; el penúltimo de nueve hermanos que ya se marcharon y padre de seis hijos.

Con uno de sus vástagos, Mikel, como cómplice necesario, la Entidad Local Menor de Itziar y el Ayuntamiento de Deba le han preparado un merecido homenaje con el que pretenden agradecer y reconocer la prolífica trayectoria artística y personal de Juan Mari.

Dicho homenaje se celebrará el próximo día 21. En Itziar y con un programa plagado de actividades que estará abierto a la participación de todas las personas interesadas.

El homenaje a Juan Mari

El programa organizado para el día 21 con el objetivo de celebrar el centenario de Juan Mari Aizpurua se pondrá en marcha a las 12.30 horas con la misa en el santuario de Itziar. Como cualquier otro domingo o jornada festiva, el propio homenajeado volverá a ponerse a los mandos del instrumento musical que ha marcado su vida y trayectoria.

Tras el oficio religioso, el santuario de Itziar acogerá la presentación en sociedad del libro 'Juan Mari Aizpurua, 100 urteko bizipenak', que como su propio título indica recoge las vivencias de Juan Mari Aizpurua a lo largo de todo un siglo. La publicación se repartirá de forma gratuita entre las personas asistentes al acto.

Llegados a ese punto será el momento del merecido homenaje al artista, en el que el coro de la iglesia de Itziar tomará parte junto a la ciudadanía y representates del Ayuntamiento de Deba y de la Entidad Local Menor de Itziar.

De todos modos, el programa organizado para celebrar el centenario del organista no acaba ahí. Y es que a las 14.30 horas el restaurante Salegi acogerá una comida-homenaje a la que pueden apuntarse todas las personas interesadas en felicitar y en mostrar su gratitud a Juan Mari.

Las entradas para esa comida cuestan 60 euros y se pueden adquirir hasta el día 14 en la oficina de la Entidad Local de Itziar, en el bar Burugorri, en el restaurante Salegi o en la Oficina de Turismo de Deba (también se puede realizar la reserva enviando un mensaje de WhatsApp al número 943 199 004 del Salegi).

Ilusionado y algo nervioso

Mikel Aizpurua, el hijo de Juan Mari que se ha encargado de coordinar todo lo relativo al homenaje de la mano de las instituciones implicadas, reconoce que su padre está «muy ilusionado» con el homenaje del día 21, pero también «un poco nervioso».

Respecto al repertorio que prepara Juan Mari para tocar durante la misa de esa día tan especial, Mikel avanza que «va a interpretar canciones conocidas con el público porque a él lo que le gusta es que la gente cante».

La Entidad Local Menor de Itziar y el Consistorio debarra animan al conjunto de la ciudadanía a participar en las actividades organizadas para celebrar el centenario de Juan Mari Aizpurua. La invitación ya está cursada.