Las diez noticias clave de la jornada
Juan Mari Aizpurua a los mandos del órgano del santuario de Itziar, en una imagen del pasado año. MORQUECHO

Deba

El Santuario de Itziar se vestirá de gala para celebrar los 100 años de su organista, Juan Mari Aizpurua

La Entidad Local de Itziar y el Consistorio organizan para el día 21 un bonito homenaje abierto a la participación de todas las personas interesadas

Jabi Leon

Deba

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

Comenta

Natural de Itziar, Juan Mari Aizpurua era un niño de siete años cuando empezó a cantar como tiple en el coro de la iglesia de ... su pueblo. Cada noche, después de cenar, un tío suyo le daba clases de solfeo. Y, cosas de la vida, al llegar a la adolescencia empezó a tocar el órgano. Eso sí, sus primeros contactos con este instrumento fueron por pura casualidad.

