Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Deba

Las obras de Gudarien Plaza obligan a cambiar de sitio varios contenedores

Jabi Leon

deba.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El Ayuntamiento de Deba comunica al conjunto de la ciudadanía que las obras que está materializando Iberdrola para trasladar al edificio de la antigua estación el transformador soterrado en Gudarien plaza han obligado a reorganizar de manera temporal la ubicación de varios de los contenedores para el depósito de residuos que había en ese entorno.

Concretamente, los contenedores para el depósito de plástico y papel que estaban situados en el aparcamiento de la antigua estación «han sido trasladados a Gudarien Plaza»; mientras que los recipientes para el depósito del vidrio, la materia orgánica y la fracción resto «se mantienen en su ubicación habitual de la antigua estación».

Por otro lado, el contenedor especial para residuos del hogar como aerosoles, pequeños aparatos eléctricos o pintura, «se encuentra disponible en la entrada de la playa» y el recipiente para el depósito de cápsulas de café «ha sido ubicado tras el paseo cubierto».

El Consistorio agradece la colaboración y comprensión de las y los debarras ante estas modificaciones temporales, y recuerda la importancia de seguir reciclando correctamente para mantener un municipio limpio y sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras de Gudarien Plaza obligan a cambiar de sitio varios contenedores