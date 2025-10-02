Las obras de Gudarien Plaza obligan a cambiar de sitio varios contenedores

Jabi Leon deba. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Deba comunica al conjunto de la ciudadanía que las obras que está materializando Iberdrola para trasladar al edificio de la antigua estación el transformador soterrado en Gudarien plaza han obligado a reorganizar de manera temporal la ubicación de varios de los contenedores para el depósito de residuos que había en ese entorno.

Concretamente, los contenedores para el depósito de plástico y papel que estaban situados en el aparcamiento de la antigua estación «han sido trasladados a Gudarien Plaza»; mientras que los recipientes para el depósito del vidrio, la materia orgánica y la fracción resto «se mantienen en su ubicación habitual de la antigua estación».

Por otro lado, el contenedor especial para residuos del hogar como aerosoles, pequeños aparatos eléctricos o pintura, «se encuentra disponible en la entrada de la playa» y el recipiente para el depósito de cápsulas de café «ha sido ubicado tras el paseo cubierto».

El Consistorio agradece la colaboración y comprensión de las y los debarras ante estas modificaciones temporales, y recuerda la importancia de seguir reciclando correctamente para mantener un municipio limpio y sostenible.