El Gobierno local propone aplicar una subida general del 2,8% a las tasas e impuestos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Deba (PNV-Orain Deba) ha dado a conocer su propuesta de ordenanzas fiscales para el ejercicio del próximo año, que será debatida y votada en el pleno municipal del día 30.

La propuesta de los responsables municipales es abogar por aplicar un incremento general del 2,8% a los precios públicos, las tasas y los impuestos municipales (el IPC interanual de Euskadi del pasado mes de agosto). Aún así, son varias las excepciones a esa subida generalizada del 2,8%.

En este sentido cabe señalar que el equipo de gobierno apuesta por aplicar un incremento del 5% a la tasa que se cobra por el servicio de recogida y tratamiento de las basuras, a las tarifas de la OTA, a los precios del polideportivo municipal y a los diferentes servicios (bar, peluquería, podología...) que se ofrecen en el edificio de servicios sociales de Simon Berasaluze plaza.

Además, los gestores locales proponen aplicar una subida del 8% a los precios de las actividades deportivas que se ofrecen en verano en el marco del programa Uda Kirola.

Desde el equipo de gobierno aseguran que la propuesta de ordenanzas fiscales que ha elaborado para el próximo año «busca garantizar la sostenibilidad económica de los servicios públicos sin comprometer su alcance, eficacia ni calidad».

Los gestores municipales dicen que la actualización de precios que plantean «responde a nuestro compromiso con unos servicios públicos de calidad y cercanos».

A su entender, «adaptar las ordenanzas al IPC es una herramienta necesaria para seguir prestando servicios con solvencia y responsabilidad». Aún así, se muestran partidarios de realizar diversas excepciones con subidas por encima del citado IPC «en función de reorganización de espacios, actualización de costes y adecuación de la normativa».

Las principales excepciones

El borrador de ordenanzas fiscales elaborado por el equipo de gobierno para el próximo año contempla incrementar un 5% los precios que se cobran por estacionar en las zonas reguladas por la OTA entre los meses de mayo y septiembre.

Según explican los gestores municipales, «Gudarien plaza pasará a ser espacio peatonal, por lo que dejará de ser zona de OTA».

En consecuencia, tanto los vecinos como los visitantes se quedarán sin la posibilidad que tenían hasta ahora de aparcar de forma gratuita durante 30 minutos en Gudarien plaza.

Para las otras tres zonas reguladas por la OTA el Gobierno debarra propone aplicar el citado incremento del 5% en las tarifas, lo que llevará a los visitantes a tener que pagar 2,10 céntimos por hora de estacionamiento (0,10 euros más que hasta ahora).

En cuanto a la tasa de basuras los responsables municipales apuestan por repercutir en la ciudadanía la subida del 5% que la Mancomunidad de Debabarrena aplicará al Ayuntamiento por el servicio de recogida y tratamiento de los residuos.

Respecto a las tarifas del polideportivo municipal, los gestores locales proponen subirlas un 5% «con el objetivo de reducir el déficit existente entre los ingresos y los gastos, pero garantizando la accesibilidad para toda la ciudadanía».

Asimismo, el equipo de Gobierno aboga por incrementar un 5% tanto los precios del bar como de los servicios (peluquería, podología...) que se ofrecen en el edificio de servicios sociales de Simon Berasaluze plaza.

Finalmente, propone subir un 8% los precios del programa de actividades deportiva de verano Uda Kirola. Los responsables municipales justifican ese aumento «por la necesidad de revisar los precios congelados durante años y de adaptar el servicio a una nueva UTE gestora».