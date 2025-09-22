La Diputación concede a la villa 113.000 euros para la gestión de las playas

J. L. DebA. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha concedido al Ayuntamiento de Deba una subvención de 113.028 euros para la gestión de las playas del pueblo. Dicha ayuda, que es fruto del acuerdo que la entidad territorial suscribió el pasado mes de mayo con siete municipios de la costa guipuzcoana, «cubrirá servicios esenciales como el socorrismo, el baño adaptado o la limpieza».

La Diputación de Gipuzkoa destinará este año 700.000 euros para asumir la mayor parte del coste de unos servicios que hasta ahora recaían casi exclusivamente sobre los Ayuntamientos de la costa. De esa cantidad, 113.028 euros serán para Deba, que contempla destinar «26.000 euros a limpieza y gestión de residuos, y otros 87.028 euros a gastos corrientes e inversiones en servicios y equipamientos».

No obstante, a partir de 2026, dicha partida se ampliará y en el caso concreto de Deba, «la Diputación cubrirá el 75 % de los costes derivados del mantenimiento de la playa». Además, «se hará cargo de forma directa de la recogida y gestión de residuos tanto en la playa como en su entorno natural, incluyendo zonas marinas y fluviales», explican desde el Consistorio, que se congratula porque «estas ayudas liberan recursos municipales que podrán invertirse en otros ámbitos».