Representantes de las entidades organizadoras de la fiesta durante la presentación. DV

Deba

Deba acogerá el día 25 la primera Fiesta Ciclista impulsada por Basotik Fundazioa

La jornada busca «poner en valor los bosques de Gipuzkoa y su entorno natural a través de la bici» e incluye actividades para niños y adultos

Jabi Leon

DEBA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

Comenta

La localidad de Deba acogerá el próximo día 25 de octubre la primera edición de 'Basotik Txirrindulari Festa'; una jornada festiva impulsada por la fundación Basotik con el objetivo de «poner en valor los bosques de Gipuzkoa y su entorno rural a través de la bicicleta, en un formato accesible, no competitivo y dirigido a todo tipo de públicos».

Organizado con la colaboración del Consistorio debarra, Euskadi Fundazioa, la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, Oceta, el club Amaikak Bat y Hazi/Baserria KM0, el programa de la I Basotik Txirrindulari Festa incluye una marcha cicloturista de 89 kilómetros, una fiesta infantil y sorteos con regalos entre las personas participantes. Todo ello, con la particularidad de que el evento contará con la participación de ciclistas profesionales de Euskadi Fundazioa y Laboral Kutxa Team, así como del equipo sub23 de Euskadi Fundazioa.

Las actividades del día 25

Con La Alameda como centro neurálgico, el programa de la I Fiesta ciclista organizada por Basotik Fundazioa se pondrá en marcha a las 8:30 horas con la entrega de los dorsales de la marcha cicloturista de 89 kms, dirigida «a todas las personas aficionadas, escuelas y clubes ciclistas que buscan un reto deportivo».

Aunque exigente, la marcha no es competitiva y está limitada a 300 participantes (la inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la plataforma RockTheSport). El recorrido suma más de 1.200 metros de desnivel positivo y quienes lo completen recibirán una bolsa con regalos de calidad y participarán en el sorteo de una bicicleta profesional valorada en 2.500 euros.

Además de esa prueba deportiva, que comenzará a las 09:00 horas y concluirá en torno a las 13:30 horas, la Alameda albergará a partir de las 11:00 horas una 'Txirrindulari Txiki Festa', conformada por «una marcha infantil y familiar de 4 kms, seguida de una divertida gincana en bicicleta, pensada para niñas y niños».

Para participar en esa fiesta infantil no hay que apuntarse previamente: «basta con estar a las 10:30 horas en la Alameda». Quienes se animen a tomar parte también recibirán una bolsa con regalos y participarán en el sorteo de una mountain bike Orbea Onna 50 valorada en 599 euros.

Durante toda la mañana habrá ambiente festivo en la Alameda, «con música, pintxos y una zona de parrilla abierta a todas las personas participantes».

