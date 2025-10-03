Deba acogerá el día 25 la primera Fiesta Ciclista impulsada por Basotik Fundazioa

Jabi Leon DEBA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La localidad de Deba acogerá el próximo día 25 de octubre la primera edición de 'Basotik Txirrindulari Festa'; una jornada festiva impulsada por la fundación Basotik con el objetivo de «poner en valor los bosques de Gipuzkoa y su entorno rural a través de la bicicleta, en un formato accesible, no competitivo y dirigido a todo tipo de públicos».

Organizado con la colaboración del Consistorio debarra, Euskadi Fundazioa, la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, Oceta, el club Amaikak Bat y Hazi/Baserria KM0, el programa de la I Basotik Txirrindulari Festa incluye una marcha cicloturista de 89 kilómetros, una fiesta infantil y sorteos con regalos entre las personas participantes. Todo ello, con la particularidad de que el evento contará con la participación de ciclistas profesionales de Euskadi Fundazioa y Laboral Kutxa Team, así como del equipo sub23 de Euskadi Fundazioa.

Las actividades del día 25

Con La Alameda como centro neurálgico, el programa de la I Fiesta ciclista organizada por Basotik Fundazioa se pondrá en marcha a las 8:30 horas con la entrega de los dorsales de la marcha cicloturista de 89 kms, dirigida «a todas las personas aficionadas, escuelas y clubes ciclistas que buscan un reto deportivo».

Aunque exigente, la marcha no es competitiva y está limitada a 300 participantes (la inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la plataforma RockTheSport). El recorrido suma más de 1.200 metros de desnivel positivo y quienes lo completen recibirán una bolsa con regalos de calidad y participarán en el sorteo de una bicicleta profesional valorada en 2.500 euros.

Además de esa prueba deportiva, que comenzará a las 09:00 horas y concluirá en torno a las 13:30 horas, la Alameda albergará a partir de las 11:00 horas una 'Txirrindulari Txiki Festa', conformada por «una marcha infantil y familiar de 4 kms, seguida de una divertida gincana en bicicleta, pensada para niñas y niños».

Para participar en esa fiesta infantil no hay que apuntarse previamente: «basta con estar a las 10:30 horas en la Alameda». Quienes se animen a tomar parte también recibirán una bolsa con regalos y participarán en el sorteo de una mountain bike Orbea Onna 50 valorada en 599 euros.

Durante toda la mañana habrá ambiente festivo en la Alameda, «con música, pintxos y una zona de parrilla abierta a todas las personas participantes».