Escultura en memoria del alcalde Polentzi Markiegi, fusilado en 1937. LEON

Deba

Charla sobre guerra y franquismo en Deba como apertura del curso de conferencias de Arbil

La asociación anunció el primer tema del ciclo ayer, el día que se cumplieron 89 años de la toma de Deba por los fascistas

Jabi Leon

DebA.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

Tras la cruenta batalla que se libró el día anterior en Itziar, el 23 de septiembre de 1936 el municipio de Deba cayó en manos de las tropas franquistas lideradas por el capitán Latorre.

En consecuencia, ayer se cumplieron 89 años de la toma de la villa por parte de los sublevados; una efeméride que la asociación de personas jubiladas Arbil aprovechó para anunciar que el ciclo de conferencias que ha organizado para el nuevo curso se abrirá con una charla «sobre la guerra civil y el franquismo en Deba» .

En un principio esa conferencia se iba a llevar a cabo el día 3 de octubre, «pero por problemas de organización la hemos tenido que posponer al día 31 de octubre», explican desde Arbil.

Sea como fuere, la charla que servirá para abrir el ciclo de conferencias organizado para el curso 2025/2026 será impartida por el Doctor en Historia, investigador y responsable del área de memoria histórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Javi Buces.

Según avanzan desde Arbil, la del 31 de octubre «será una charla abierta y cercana, en la que habrá espacio para el diálogo y la conversación». Entre otros temas, el ponente abordará con el público asistente cuestiones como la II República y el estallido de la Guerra Civil, la guerra en Euskadi, los días más duros en Deba (el impacto que tuvo la entrada de las tropas franquistas en la localidad o el fusilamiento del alcalde, Polentzi Markiegi), la represión y el miedo o la posguerra y el franquismo.

