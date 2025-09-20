Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deba

Contra el Cáncer en Gipuzkoa comienza el curso ayudando a dejar de fumar en Debabarrena

debabarrena.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31

Este mes de septiembre darán comienzo los grupos de deshabituación tabáquica. Esta iniciativa, organizada por el área de prevención de la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa, será llevada a cabo por una psicóloga experta en tabaquismo. Esta terapia gratuita cuenta con una tasa de éxito del 60%.

Existe la posibilidad de recibir la terapia de manera online o de forma presencial. Con la intención de personalizar lo máximo posible la atención, se realizará una entrevista previa para valorar la mejor manera para dejar de fumar. Esta terapia se ofrece tanto a pacientes de cáncer que quieran dejar este hábito como a la población general y podrá realizarse tanto en grupo como de forma individual.

Los talleres presenciales se llevarán a cabo en la sede que Contra el Cáncer en Gipuzkoa tiene en Eibar (Calle Ardanza, 11) y el plazo de inscripción terminará hoy domingo. Debido a que la situación y atención de cada persona es diferente, la asociación quiere ofrecer una atención directa y personalizada a cada paciente. En la web https://www.contraelcancer.es/es/tabakoari-agur.

