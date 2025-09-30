Arbil organiza un taller sobre las emociones, salidas y dos charlas para el mes de octubre

Finalizado el periodo estival, la asociación de personas jubiladas Arbil de Deba ha retomado la actividad. Y lo ha hecho presentando un programa que incluye varias interesantes citas para el mes que arranca ahora.

Para empezar, Kultur Elkartea acogerá el día 16 de octubre (a las 11.00 horas) una conferencia a cargo de la Cruz Roja.

Por otro lado, el día 22 se pondrá en marcha un taller sobre la gestión de las emociones. Dicho taller será impartido por personal de Osakidetza en la sala que la EPA (Educación Para Adultos) tiene en la calle Astillero y quienes deseen tomar parte en el mismo podrán apuntarse hoy y los días 6 y 8 de este mes en las oficinas de Arbil (de 11.00 a 12.0 horas).

Además, la asociación de carácter social ha programado para el día 23 una excursión a Gernika y para el día 30 una salida para practicar senderismo entre Igeldo y Orio.

Finalmente, Kultur Elkartea acogerá el día 31 una conferencia en la que el responsable del área de Memoria Histórica de Aranzadi, Javi Buces, departirá sobre 'La Guerra Civil y el Franquismo en Deba'.