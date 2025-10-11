Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deba

Abierto el plazo de solicitudes para la XX edición de la beca Tene Mujika

Convocada por el Ayuntamiento en colaboración con la editorial Elkar, mantiene su dotación económica en 8.000 euros

El Diario Vasco

Deba.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

El Ayuntamiento de Deba, en colaboración con la editorial Elkar, ha abierto el plazo de solicitudes para la XX edición de la beca Tene Mujika. Esta convocatoria tiene como principal objetivo fomentar la creación literaria en euskera sobre temas relacionados con la historia reciente del País Vasco. Además, al igual que el año pasado, en esta edición, la beca mantiene su dotación económica en 8.000 euros.

La beca Tene Mujika está dirigida a la creación de obras originales en euskera sobre personas, grupos, acontecimientos o movimientos ocurridos en Euskal Herria en los últimos 50-75 años.

Las modalidades aceptadas incluyen biografías, crónicas, reportajes, ensayos, entrevistas o investigaciones, siempre que el contenido no sea ficticio, pero sí se permita un enfoque literario en su desarrollo.

Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido premiados ni publicados previamente.

14 de diciembre

El plazo de presentación de los proyectos finaliza el 14 de diciembre. Cada participante deberá enviar un documento que incluya un currículum breve del autor, una descripción del proyecto (de entre 3 y 6 páginas) y una muestra de entre 15 y 20 páginas del trabajo. Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a euskara@deba.eus.

El jurado, compuesto por Kristina Berasain, Eneko Bidegain y Cira Crespo, valorará principalmente la calidad del texto y el interés del tema propuesto. El fallo se hará público el 16 de enero de 2025. Si ninguno de los proyectos presentados alcanza el nivel de calidad esperado, el jurado se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria.

La persona ganadora recibirá la mitad del importe de la beca al ser nombrada y el resto al entregar el trabajo final, que deberá ser aprobado por el jurado. El plazo máximo para entregar la obra completa será de un año desde la concesión del premio. Elkar se encargará de su publicación, garantizando los derechos de autor habituales para la persona premiada.

