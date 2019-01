Cría de la 'euskal pottoka' en el caserío Berasaluze

Antton, propietario del caserio Berasaluze y Antonio González, responsable del mantenimiento y cuidado de los animales del caserio, están desde hace unos 6 años inmersos en un ilusionante proyecto de la 'Euskal Pottoka'. El caserío cuenta con muchas hectáreas de terreno, que es importante mantenerlo limpio y para ello qué mejor que animales. Este aspecto fue el punto de partida ya que valorando el animal idóneo decidieron apostar por la 'Euskal Pottoka'.

Las razones que les llevaron a tomar aquella decisión fueron varias. Ambos eran conocedores de las aptidudes de este caballo, inmune a muchas enfermedades, fortaleza, capacidad de adaptación... No en vano, es un caballo autóctono, además de ser el más antiguo y ancestral de Europa, pero que está en vías de desaparecer, pues no sirve para el comercio de la carne y tampoco se utiliza como animal de trabajo. La combinación de todos estos factores conllevaron a que se decidieran por este animal y de esta manera contribuir a que la raza no se extinga.

Contactaron con Narciso Arrillaga, presidente de la asociación de criadores de pottokas de Gipuzkoa y comenzaron a adentrarse en este nuevo mundo. De esta manera, también descubrieron que las pottokas fueron llevados en Galeones a la Américas de aquellos tiempos para que arrastraran «cargas», por lo que fue un animal muy preciado y que cuenta con mucha historia.

Antonio se formó con Narciso Arrillaga en la doma natural y el dueño del caserio Berasaluze compró una pequeña manada compuesta de cuatro cabezas . A partir de entonces, contactaron con otros criadores y mediante EPOFE, asociación que controla la pureza de la raza, han logrado cruzar sus yeguas con sementales de su manada y de otros criadores para criar pottokas en Berasaluze.

Actualmente cuentan con una manada de 10 y el objetivo es aumentar el grupo hasta 20, para mantener la raza y contribuir a que ésta siga mejorando. De hecho el 22 de septiembre del año pasado, se organizó la primera concentración de pottokas sementales de Gipuzkoa y el semental de Berasaluze, 'Calamaro Landarregi' logró auparse con el segundo puesto.