Amaikak Bat y Mutriku empatan en el primer derbi comarcal de la temporada

La cuarta jornada de Liga disputada el pasado fin de semana no se saldó de manera positiva para los equipos de Debabarrena que militan en ... la División de Honor masculina del fútbol regional.

De hecho, tanto el Haundi del Club Deportivo Elgoibar como el Urki eibarrés perdieron los respectivos compromisos que disputaron en la vecina comarca de Debagoiena, mientras que Amaikak Bat y Mutriku terminaron en tablas el primer derbi comarcal de la presente temporada.

El partido disputado en el estadio debarra de Errotazar concluyó con un empate a dos en el marcador, lo que da buena muestra del nivel parejo existente esta nueva temporada entre los equipos de las localidades costeras de la comarca.

Con este resultado los debarras suman cuatro puntos en otras tantas jornadas y se sitúan en el puesto 12º de la clasificación. Los de Mutriku, por su parte, suman su segundo punto y no consiguen salir de la zona baja de la tabla (son antepenúltimos).

Por otro lado, el Haundi elgoibartarra, que venía de cosechar dos victorias y un empate en los tres primeros partidos, no pudo dar continuidad a la buena racha con la que había dado inicio al casmpeonato y sufrió su primera derrota (3-1) en casa del Mondragón. Aún así, con siete puntos en su casillero los de Elgoibar se mantienen en la zona media-alta de la clasificación, empatados con los arrasatearras.

Finalmente, el Urki perdió con claridad (3-0) en su visita al Bergara, por lo que los armeros suman su tercera derrota consecutiva y no consiguen incrementar los 3 puntos que lucen en la clasificación gracias a la victoria que consiguieron en la primera jornada de Liga ante el Tolosa.

La quinta jornada

El próximo fin de semana el Amaikak Bat de Deba visitará al Beti Gazte de Lesaka, mientras que el Urki, el Haundi y el Mutriku jugarán como locales.

Los armeros recibirán en las instalaciones de Unbe la visita del Deusto; los elgoibartarras se medirán al filial del Real Unión en Mintxeta y el Mutriku se enfrentará al potente Anaitasuna en su estadio de San Miguel.

Después de haber ganado tres de los cuatro partidos disputados hasta la fecha, irundarras y azkoitiarras recalarán en Debabarrena compartiendo el segundo puesto de la tabla clasificatoria, a tan solo un punto de distancia del Oiartzun, que con 10 puntos es líder en solitario.