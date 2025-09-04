Zumarraga celebrará su tercera feria de asociaciones sociales el 12 de septiembre

El Ayuntamiento de Zumarraga y las asociaciones integrantes de la mesa Red Solidaria Interactiva de la localidad presentaron este jueves la tercera 'Feria de ... asociaciones sociales' que se celebrará el próximo 12 de septiembre y el concurso para la elección de la pancarta del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado.

La concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Arantxa González, la componente de la asociación Esku Hutsik, Nerea Del Barrio, y la integrante de la asociación guipuzcoana de personas con deficiencia visual, Dori Cano, fueron las encargadas de desgranar las iniciativas, concebidas como escaparate a través del que compartir y visibilizar las actividades de las asociaciones sociales con la ciudadanía.

«Es un honor estar hoy aquí para presentar la tercera edición de esta feria, un espacio que no solamente celebra el compromiso de nuestras entidades, sino que reivindica el papel del voluntariado como columna vertebral de una sociedad más justa, más cohesionada y humana», enunció Arantxa González. «Desde el Ayuntamiento y en el marco del plan comunitario Elkarzainduz, apostamos por una política que no se limita a gestionar recursos, sino que se compromete con el fortalecimiento del tejido social, porque entendemos que gobernar es también cuidar, y cuidar implica reconocer el valor de quienes, de forma altruista, dedican su tiempo, su energía y su corazón a mejorar la vida de los demás», señaló.

Las pancartas podrán presentarse hasta el 24 de octubre en la casa de cultura Zelai Arizti

La feria se celebrará durante la mañana del día 12, de 9.00 a 14.00 horas, en la Azoka. «Contaremos con una amplia programación de actividades, encuentros y actuaciones en los que animamos a los vecinos y vecinas a interactuar con el tejido asociativo, esperamos, a su vez, la participación de estudiantes de bachillerato, la EPA, el servicio de atención diurna y residentes del centro Argixao», anunciaron. «Esta feria es mucho más que un evento, es una declaración de principios, muestra de que Zumarraga no se conforma con mirar hacia otro lado ante los retos sociales, aquí hay asociaciones que trabajan con personas mayores, con jóvenes, con quienes sufren exclusión, con quienes necesitan apoyo emocional, educativo o simplemente compañía y detrás de cada una de ellas hay voluntarios que encarnan lo mejor de nuestra sociedad», puso en valor Arantxa González.

Pancarta sobre voluntariado

El concurso de pancartas es la novedad de este año. Sus bases han sido elaboradas por la propia Red Solidaria Interactiva de Zumarraga. El certamen está abierto a toda la ciudadanía, con un máximo de dos obras a presentar por persona. «Consiste en la creación de una pancarta que represente el voluntariado, con elementos como dibujos sobre el voluntariado, colores llamativos y la caracterización de los derechos de todas las personas, etnias y culturas», reseñaron.

El premio para el ganador o ganadora será de 280 euros y un vale de compra de Bi-Tartean de otros 100 euros. Los trabajos pueden presentarse hasta las 13.30 horas del 24 de octubre, en la casa de cultura Zelai Arizti y el fallo del jurado se dará a conocer el 14 de noviembre.