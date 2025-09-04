Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes del Ayuntamiento y las asociaciones en la presentación de las actividades. LIMIA

Zumarraga

Zumarraga celebrará su tercera feria de asociaciones sociales el 12 de septiembre

Le acompaña el primer concurso de pancartas del 'Día del voluntariado' con 280 euros y un vale de otros 100 euros de Bi-Tartean como premios

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El Ayuntamiento de Zumarraga y las asociaciones integrantes de la mesa Red Solidaria Interactiva de la localidad presentaron este jueves la tercera 'Feria de ... asociaciones sociales' que se celebrará el próximo 12 de septiembre y el concurso para la elección de la pancarta del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado.

