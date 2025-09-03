Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La Antigua volverá a ser escenario de otro simbólico inicio de temporada.

Zumarraga

El Urola realizará el sábado su ofrenda floral a la Virgen en la Antigua

La jornada se completará con dos partidos de los equipos senior femenino y masculino contra el Aiztondo y el Ilintxa y una cena en la sociedad Goierri

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

El Urola de fútbol llevará a cabo este sábado su tradicional ofrenda floral de comienzo de temporada a la Virgen en la Antigua. Tendrá ... lugar a las 13.00 horas, con la participación de jugadores y jugadoras, la directiva y representantes municipales. Por la tarde le sucederán dos partidos en Argixao, el primero a las 15.30 horas del equipo senior femenino contra el Aiztondo y el segundo a las 17.30 horas del senior masculino contra el Ilintxa.

