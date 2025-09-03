El Urola realizará el sábado su ofrenda floral a la Virgen en la Antigua

ZumarragaEl Urola realizará el sábado su ofrenda floral a la Virgen en la Antigua
La jornada se completará con dos partidos de los equipos senior femenino y masculino contra el Aiztondo y el Ilintxa y una cena en la sociedad Goierri
Zumarraga
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10
El Urola de fútbol llevará a cabo este sábado su tradicional ofrenda floral de comienzo de temporada a la Virgen en la Antigua. Tendrá ... lugar a las 13.00 horas, con la participación de jugadores y jugadoras, la directiva y representantes municipales. Por la tarde le sucederán dos partidos en Argixao, el primero a las 15.30 horas del equipo senior femenino contra el Aiztondo y el segundo a las 17.30 horas del senior masculino contra el Ilintxa.
La jornada culminará con la celebración de una cena a las 21.30 horas, en la sociedad Goierri, con ambos equipos y el staff técnico.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.