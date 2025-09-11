Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Azpiazu.

Zumarraga

Torneo en memoria de un colaborador «muy querido» para el club de balonmano Urola

C. L.

zumarraga.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43

El club de balonmano Urola E.K. celebrará este sábado el 11º homenaje a Joseba Azpiazu, quién fue delegado del mismo y una figura muy querida dentro de la familia balonmanista de Zumarraga y Urretxu. Dicho homenaje tendrá lugar en el polideportivo Ispilla y consistirá en una doble jornada de partidos amistosos que reunirán a sus categorías senior femenina y masculina. A las 16.15 horas se disputará el encuentro del equipo femenino y a las 18.00 será el turno del masculino.

«Este evento es nuestra manera de rendir tributo a la labor, compromiso y entrega de Joseba a lo largo de tantos años, se trata de un día muy especial para el club y desde aquí animamos a la afición y público en general a compartirlo con nosotros desde la grada de Ispilla», invitan.

