Elizkale Kalea. Google Maps

La rotura de una tubería en Elizkale mantiene a la zona centro de Zumarraga sin agua desde esta madrugada

Los operarios están trabajando en su reparación; de momento se desconoce cuando se restablecerá el servicio

Cristina Limia

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:14

La rotura de una tubería general registrada entre las tres y las cuatro de esta madrugada en Elizkale mantiene sin servicio de agua a los habitantes de la zona centro de Zumarraga. La propia Elizkale, Txurruka, Piedad, Kalebarren y Jai Alai son algunas de las zonas afectadas. Los operarios trabajan ya en su reparación. De momento se desconoce cuando se restablecerá el servicio.

