Las Mercedarias, Ispilla, la sanidad comunitaria y la diversidad en las propuestas al presupuesto de EH Bildu

Con el presupuesto del Ayuntamiento para el próximo 2026 en cocina, desde EH Bildu han dado a conocer las aportaciones que han realizado al ... mismo. «Proponemos dar pasos estratégicos en diferentes ámbitos: consolidar el ecosistema de cuidados público-comunitario, abordar la adaptación de las infraestructuras deportivas, desarrollar la gestión integral de la diversidad y promover la salud comunitaria. El objetivo de todo ello es claro: construir un pueblo inclusivo, cohesionado y basado en el bienestar», señalan desde la agrupación municipal.

Informan que han presentado cuatro aportaciones por un importe de 400.000 euros. «Dados los límites que tiene el proyecto de presupuestos de Zumarraga, también hemos ofrecido al Gobierno municipal la posibilidad de hacer valer el remanente de 2025», incide.

EH Bildu indica que, en el presente contexto de aumento del número de personas mayores, Zumarraga tiene que garantizar el derecho universal a los cuidados. Para ello, propone la realización de un diagnóstico para el desarrollo de un ecosistema de cuidados por parte del Ayuntamiento en el área de Las Mercedarias. «Uno de los principales objetivos es alcanzar un acuerdo con la Congregación de las Mercedarias, que permita el uso compartido del espacio y el estudio, como primer paso, de la ubicación de un Centro de Día accesible en el lugar», enuncian.

Otra de sus propuestas se centra en el polideportivo Ispilla. «Tiene 38 años y cada vez son más visibles sus carencias estructurales: la escasez de vestuarios, la situación en la que se encuentra la grada, la ubicación de la recepción, las goteras... Ante el aumento de las necesidades de los clubes deportivos y usuarios, proponemos que el Ayuntamiento realice un diagnóstico de las necesidades de infraestructuras y, a partir de ahí, se elabore un proyecto de renovación de Ispilla o el diseño de nuevas infraestructuras. Al mismo tiempo, solicitamos la elaboración de una hoja de ruta para la puesta en marcha de medidas urgentes de mantenimiento», indican.

También ahondan en la idiosincrasia de Zumarraga como pueblo de acogida y diversidad desde el prisma presupuestario. «Nos gustaría que el Ayuntamiento se comprometa a desarrollar un Plan Integral de Diversidad, en colaboración con la ciudadanía y los agentes implicados, así como ofrecer un protocolo de acogida dirigido a personas recién llegadas, reforzando los programas que faciliten el acceso al euskera y poniendo en marcha iniciativas de sensibilización y comunicación. Además, proponemos desarrollar un programa de actividades que fomenten el conocimiento mutuo entre las diferentes culturas», exponen desde la agrupación municipal.

Estación del Urola

Por último, hablan de la salud con una mirada comunitaria, con nuevo punto de encuentro en la estación del Urola. «La salud no es solo responsabilidad del sistema de salud, sino de toda la comunidad. Por ello, proponemos la creación de una estrategia de salud comunitaria y la constitución de un consejo sanitario. La estación del Urola es un lugar adecuado para el desarrollo de un espacio para la orientación y un encuentro saludable para la ciudadanía, conectado con el entorno y el resto de servicios», plantean.

«En torno a estas líneas de trabajo, desde EH Bildu de Zumarraga tendemos la mano al equipo de Gobierno municipal, al igual que el año pasado, con el objetivo de alcanzar un acuerdo presupuestario. Porque en estas líneas estratégicas que necesita Zumarraga será necesaria la colaboración de todos», trasladan.