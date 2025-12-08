Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Propone realizar un diagnóstico para el desarrollo de un ecosistema de cuidados en el área de Las Mercedarias. LIMIA

Zumarraga

Las Mercedarias, Ispilla, la sanidad comunitaria y la diversidad en las propuestas al presupuesto de EH Bildu

«Al igual que el año pasado, tendemos la mano al equipo de Gobierno para alcanzar un acuerdo presupuestario», traslada el grupo municipal

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Con el presupuesto del Ayuntamiento para el próximo 2026 en cocina, desde EH Bildu han dado a conocer las aportaciones que han realizado al ... mismo. «Proponemos dar pasos estratégicos en diferentes ámbitos: consolidar el ecosistema de cuidados público-comunitario, abordar la adaptación de las infraestructuras deportivas, desarrollar la gestión integral de la diversidad y promover la salud comunitaria. El objetivo de todo ello es claro: construir un pueblo inclusivo, cohesionado y basado en el bienestar», señalan desde la agrupación municipal.

