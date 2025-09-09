Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Entrega de premios del torneo de basket 3x3, disputado con sensacional ambiente en la plaza de la estación.

Zumarraga

Gran fin de semana de baloncesto

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

El pasado fin de semana se celebró el tercer torneo de baloncesto 3x3 de Goierri K.E. en la plaza de la estación, con ... 76 niños y niñas repartidos en 19 equipos. El concurso de tiros libres tuvo como ganadores a Joanes Plazaola y a Maialen Segurola, mientras que el de triples tuvo como vencedor a Iñaki Albisua. En cuanto al torneo, los equipos ganadores fueron: en benjamín masculino Realzaleak (compuesto por Jokin Zubia, Adei Aranguren, Luis Luqui y Unax Lete), en benjamín femenino Sumendiak (Maddi Trigo, Malen Arritonandia, Marta de la Fuente y Maialen Albisua), en alevín masculino Ninja Dordokak (Ander Esnal, Aratz Ojanguren, Jon Altzelai y Urko Ojanguren), en alevín femenino Napolitanak (Laia Aramburu, Mireia de la Fuente, Maier Mediavilla, Iraia Astorga y Jone Albisua), en infantil masculino Turbonapo (Markel Álvarez, Aratz Alonso y Ager Camino), en infantil femenino Saski Nahaski (Alaia Zubia, Irati Amilleta, Maialen Esteban e Irati Lasa), en cadete masculino Los Pepis (Jon García, Unax Zaldua y Aimar Jarit) y en 1º cadete femenino MNA (Nahia Lasa, Nahia López, Mara Larraza y Ania Esnal). La organización da las gracias a todos los participantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gran fin de semana de baloncesto

Gran fin de semana de baloncesto