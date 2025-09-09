Gran fin de semana de baloncesto

ZumarragaGran fin de semana de baloncesto
Zumarraga
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27
El pasado fin de semana se celebró el tercer torneo de baloncesto 3x3 de Goierri K.E. en la plaza de la estación, con ... 76 niños y niñas repartidos en 19 equipos. El concurso de tiros libres tuvo como ganadores a Joanes Plazaola y a Maialen Segurola, mientras que el de triples tuvo como vencedor a Iñaki Albisua. En cuanto al torneo, los equipos ganadores fueron: en benjamín masculino Realzaleak (compuesto por Jokin Zubia, Adei Aranguren, Luis Luqui y Unax Lete), en benjamín femenino Sumendiak (Maddi Trigo, Malen Arritonandia, Marta de la Fuente y Maialen Albisua), en alevín masculino Ninja Dordokak (Ander Esnal, Aratz Ojanguren, Jon Altzelai y Urko Ojanguren), en alevín femenino Napolitanak (Laia Aramburu, Mireia de la Fuente, Maier Mediavilla, Iraia Astorga y Jone Albisua), en infantil masculino Turbonapo (Markel Álvarez, Aratz Alonso y Ager Camino), en infantil femenino Saski Nahaski (Alaia Zubia, Irati Amilleta, Maialen Esteban e Irati Lasa), en cadete masculino Los Pepis (Jon García, Unax Zaldua y Aimar Jarit) y en 1º cadete femenino MNA (Nahia Lasa, Nahia López, Mara Larraza y Ania Esnal). La organización da las gracias a todos los participantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.