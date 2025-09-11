Las obras de construcción de las 44 nuevas viviendas en alquiler en Forjas comenzarán en 2027

Denis Itxaso y Mikel Serrano durante la firma del convenio llevada a cabo este jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Zumarraga.

Cristina Limia Jueves, 11 de septiembre 2025

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, han firmado este jueves por la mañana el convenio mediante el cual, el consistorio cede gratuitamente al ejecutivo autonómico la parcela del ámbito urbanístico Z.2.3. Forjas Zumarraga' para la promoción de 44 viviendas de protección pública en alquiler en los terrenos de la antigua fábrica de Forjas. La edificabilidad residencial sobre rasante de esta parcela asciende a 3.520 metros cuadrados y está previsto que las obras, con un presupuesto de 6,5 millones de euros, comiencen a mediados de 2027.

Durante la firma, Itxaso ha anunciado que Visesa sacará a licitación el proyecto el próximo 2 de octubre y ha agradecido al alcalde y a la Corporación Municipal la cesión gratuita de este suelo estratégico. «Hemos constatado que la principal solución es construir más vivienda protegida, en la actualidad, Zumarraga cuenta con 443 unidades convivenciales demandantes de vivienda en Etxebide, de las cuales 363 solicitan un alquiler, el 81,4%, mientras que 80, el 18,6%, en compra», ha indicado.

Mikel Serrano ha reseñado que «el fomento de la vivienda social forma parte de la planificación municipal, con especial atención a facilitar la emancipación de la juventud de Zumarraga y de su entorno» y ha valorado «muy positivamente la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco para hacer frente al reto actual del acceso a la vivienda».

«Estas 44 viviendas de Forjas, junto con las 24 de Faustino Orbegozo y las 108 de Eitza, se enmarcan dentro de la estrategia municipal, dando continuidad al camino iniciado en 2018 con la firma del primer convenio. Desde entonces, hemos ido avanzando para responder a la problemática de la vivienda y, sobre todo, para ofrecer a las y los jóvenes de Zumarraga más oportunidades de emancipación», ha enunciado.

Al igual que en otros convenios de colaboración, en el presente se han recogido medidas favorables para facilitar la operación como son la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la no exigencia de avales y el requisito de acreditar al menos 1 año ininterrumpido de empadronamiento en el municipio o 3 años alternos en los últimos 5 para poder optar a estas viviendas.

Dentro de este convenio, el Gobierno Vasco cederá gratuitamente al Ayuntamiento el uso de local comercial sin acondicionar de 300 metros cuadrados útiles en la edificación a promover por la sociedad pública Visesa. La cesión será por un plazo de 5 años prorrogables por otros 5 años si existiera interés entre Alokabide y el Ayuntamiento y se efectuará en un plazo máximo de 3 meses desde la escrituración fin de obra de la edificación.

Entrega de 108 viviendas en Eitza Berri

Por otro lado, Denis Itxaso ha recordado la próxima entrega de las 108 viviendas en el ámbito de Eitza Berri, de las cuales 72 son de protección pública oficial en alquiler (VPOa) y 36 de protección pública social en alquiler (VS). Según ha anunciado el consejero, «las personas adjudicatarias de las 72 VPO entrarán a vivir a sus casas el próximo 20 de octubre, mientras que las de las 36 viviendas sociales lo harán el 15 de noviembre».

Junto a ello, ha recordado que en el ámbito de la Fundación Faustino Orbegozo (Z-5.6) se construirán 24 nuevos alojamientos dotacionales de titularidad pública. Esta promoción se desarrollará en los terrenos que ocupaba el antiguo geriátrico (finca 861) y una finca anexa (finca 870) y tendrá una superficie construida total de 3.456 metros cuadrados. «En este caso, el presupuesto de ejecución de la obra asciende a 4,9 millones de euros y se estima que las obras podrán comenzar a lo largo de 2026, con un plazo de ejecución previsto de 22 meses», ha señalado.