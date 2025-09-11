La furgoneta-taller de 'Pon a punto tu bici con MUGI' llega el martes a Zumarraga y Legazpi

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación traerá el próximo martes, 16 de septiembre, la actividad 'Pon a punto tu ... bici con MUGI' a Zumarraga y a Legazpi. La iniciativa recorrerá una veintena de municipios de todas las comarcas de Gipuzkoa con el objetivo de promover hábitos de desplazamiento sostenibles y saludables entre la población.

La diputada Azahara Domínguez ha explicado que esta acción, que coincide con la 'Semana Europea de la Movilidad', toma como vehículo una furgoneta-taller, que prestará un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta MUGI personalizada en ella. «Además, en colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa ATTG, se ofrecerá la asistencia necesaria a todas aquellas personas que quieran solicitar una tarjeta MUGI», ha señalado. «De esta forma, no solo se fomentan hábitos de vida saludables, como el uso cotidiano de la bicicleta entre la población, sino que se promueve el uso del transporte público a través del sistema MUGI, que ofrece múltiples ventajas a las personas usuarias, desde transbordos gratuitos hasta descuentos y bonificaciones, pasando por la gratuidad de las y los menores de 12 años o las personas acompañantes de personas con dependencia», ha destacado la responsable foral. «Debemos transitar de forma urgente hacia una movilidad más sostenible y desde la Diputación de Gipuzkoa estamos adoptando las medidas necesarias para universalizar el acceso al transporte público de todas y todos los guipuzcoanos. Se trata de una de las apuestas estratégicas más importantes que tenemos entre manos, ya que no solo está en juego el futuro de nuestro territorio, sino nuestra capacidad de construir una Gipuzkoa donde todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades vitales», ha añadido Azahara Domínguez.

Aquellas personas que deseen revisar sus bicicletas o que requieran de asesoramiento para sacarse una tarjeta MUGI personalizada en la furgoneta-taller podrán hacerlo el martes entre las 10.30 y las 14.00 horas en la plaza Euskadi de Zumarraga, y entre las 16.00 y las 20,00 horas en la plaza Euskal Herria de Legazpi.

Al igual que en anteriores ediciones, las personas que se acerquen a la furgoneta-taller podrán participar en el sorteo de dos bicicletas así como 60 recargas por valor de 20 euros en sus tarjetas MUGI.

«Queremos que Gipuzkoa siga siendo un territorio respetuoso con el medio ambiente, más habitable, más igualitario y con una de las esperanzas de vida más altas de Europa. Por eso seguiremos promoviendo entre las y los guipuzcoanos modos de desplazamiento no solo sostenibles, sino también saludables, como el transporte público o la bicicleta. Con pequeños gestos cotidianos podemos ayudar a construir el futuro que queremos para Gipuzkoa«, ha expuesto Azahara Domínguez.

«Desde las instituciones debemos fomentar que la ciudadanía adquiera hábitos de desplazamiento sostenibles y activos, por eso, agradecemos a la Diputación de Gipuzkoa que haya contado un año más con Zumarraga para la campaña 'Pon a punto tu bici'. Animo a todas y todos los vecinos a que aprovechen esta oportunidad para revisar sus bicicletas y se hagan con una tarjeta MUGI si no la tienen todavía», ha señalado el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano.

«Legazpi acoge con alegría un año más la presencia de esta iniciativa en la localidad. Es una gran oportunidad para poner la bici a punto, solicitar la tarjeta MUGI y, sobre todo, incorporar a nuestros hábitos una movilidad más sostenible. Animaros y acercaros para que entre todos sigamos construyendo un Legazpi más saludable y sostenible», ha invitado el alcalde de la localidad, Eric Gálvez.

«La campaña ha incorporado este año ocho municipios más que en 2024, una ampliación de la iniciativa que busca llegar a los principales núcleos urbanos de todas las comarcas y, por lo tanto, a más gente», han reseñado.