Fiesta de la Cruz de Beloki con misa, romería y hamaiketako

C. L. zumarraga. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Las inmediaciones de la cruz de Beloki volverán a vestirse de fiesta el domingo con la tradicional romería, que dará comienzo a las 11.00 al son de los trikitilaris y continuará a las 11.30 con el oficio de una misa en honor a los zumarragarras fallecidos este año, tras la que se servirá un hamaiketako, nuevamente en ambiente de romería. Con mal tiempo, la misa se hará en la Antigua.