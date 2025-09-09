Fiesta de la Cruz de Beloki con misa, romería y hamaiketako

ZumarragaFiesta de la Cruz de Beloki con misa, romería y hamaiketako
Martes, 9 de septiembre 2025
Las inmediaciones de la cruz de Beloki volverán a vestirse de fiesta el domingo con la tradicional romería, que dará comienzo a las 11.00 al son de los trikitilaris y continuará a las 11.30 con el oficio de una misa en honor a los zumarragarras fallecidos este año, tras la que se servirá un hamaiketako, nuevamente en ambiente de romería. Con mal tiempo, la misa se hará en la Antigua.
