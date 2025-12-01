Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Levantada la restricción, se espera una importante participación de ganado caballar en la Avenida Urdaneta. LIMIA

Zumarraga

Una feria de Santa Lucía con ganado equino y bueyes, pero sin pollos y capones

La retirada de la prohibición de celebrar ferias ganaderas en Euskadi allana el camino para disfrutar de la fiesta con su gran mayoría de animales

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

Una vez levantada la prohibición del Gobierno Vasco de celebrar ferias ganaderas en Euskadi debido a la dermatosis nodular, se allana el camino para ... disfrutar de una jornada de Santa Lucía que contará con su habitual reino de caballos, pottokas, ponis, potros, burros, mulos, cabras... de 08.00 a 14.00 horas, en la Avenida Urdaneta, junto al concurso de ganado caballar que se celebra ese día en las modalidades de pottoka, caballo de monte de Euskal Herria y aptitud cárnica, donde se espera una nutrida participación. También habrá oportunidad de ver la demostración comentada de perros pastor con ovejas, a las 13.30 horas, en la plaza Zubimusu de Urretxu, así como la final del XXII campeonato de arrastre de piedra con bueyes de Urretxu y Zumarraga, que se disputará a las 18.00 horas, en la plaza Euskadi, tras las dos primeras eliminatorias dirimidas en las fiestas de Santa Isabel de Zumarraga y Santa Anastasia de Urretxu.

