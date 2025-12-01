Una feria de Santa Lucía con ganado equino y bueyes, pero sin pollos y capones

Cristina Limia Zumarraga Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Una vez levantada la prohibición del Gobierno Vasco de celebrar ferias ganaderas en Euskadi debido a la dermatosis nodular, se allana el camino para ... disfrutar de una jornada de Santa Lucía que contará con su habitual reino de caballos, pottokas, ponis, potros, burros, mulos, cabras... de 08.00 a 14.00 horas, en la Avenida Urdaneta, junto al concurso de ganado caballar que se celebra ese día en las modalidades de pottoka, caballo de monte de Euskal Herria y aptitud cárnica, donde se espera una nutrida participación. También habrá oportunidad de ver la demostración comentada de perros pastor con ovejas, a las 13.30 horas, en la plaza Zubimusu de Urretxu, así como la final del XXII campeonato de arrastre de piedra con bueyes de Urretxu y Zumarraga, que se disputará a las 18.00 horas, en la plaza Euskadi, tras las dos primeras eliminatorias dirimidas en las fiestas de Santa Isabel de Zumarraga y Santa Anastasia de Urretxu.

Newsletter os participantes de la final serán: Asier Izagirre 'Ipiña' de Urretxu, Iker Zubillaga 'Igeldo' de Ezkio y Rafa Alegría de Bermeo. Sí faltará la exhibición y concurso de pollos y capones en la plaza Areizaga-Kalebarren, debido, en este caso, a las restricciones en vigor a causa de la gripe aviar. Desde los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu, los alcaldes Mikel Serrano y Jon Luqui indican que se viene trabajando en la organización de feria de Santa Lucía como de costumbre en cuanto a las actividades con participación animal, en las que se están llevando a cabo los pertinentes preparativos muy pendientes de lo dictado por la normativa de cara al 13 de diciembre, a fin de ceñirse a ella en todo caso. De momento y salvo cambios de última hora, parece que Santa Lucía podrá celebrarse con su habitual fauna animal, exceptuando la aviar. Los representantes municipales de Zumarraga y Urretxu darán a conocer los contenidos de la feria de este 2025 el próximo viernes, en la presentación que cada año realizan de forma conjunta.

