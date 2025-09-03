Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goizane Álvarez y Mikel Serrano durante la presentación del ciclo, en la ermita de la Antigua. LIMIA

Zumarraga

Eñaut Elorrieta abrirá este sábado el 42º Ciclo Musical de la Antigua con 'Ateosteko bira'

Le seguirán los conciertos de Euskadi Brass, el Cuarteto Iberia y la soprano Elena Sancho junto a la pianista Teodora Oprisor

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

El Ciclo Musical de la Antigua alcanzará este mes de septiembre su 42ª edición con Eñaut Elorrieta como primer invitado. Presentará su nuevo trabajo ' ... Ateosteko bira', donde interpreta una selección de canciones de toda su trayectoria acompañado de su guitarra. Será este sábado, a las 19.30 horas. «Con el fin de llevar a cabo un control adecuado del aforo, la ermita será vaciada a las 18.30 y se reabrirá a las 19.00 para que el público pueda acomodarse a partir de esa hora en el templo para disfrutar del concierto», explicó este miércoles el alcalde Mikel Serrano, en la presentación del ciclo, realizada junto a la diputada de Cultura, Goizane Álvarez.

