Eñaut Elorrieta abrirá este sábado el 42º Ciclo Musical de la Antigua con 'Ateosteko bira'

El Ciclo Musical de la Antigua alcanzará este mes de septiembre su 42ª edición con Eñaut Elorrieta como primer invitado. Presentará su nuevo trabajo ' ... Ateosteko bira', donde interpreta una selección de canciones de toda su trayectoria acompañado de su guitarra. Será este sábado, a las 19.30 horas. «Con el fin de llevar a cabo un control adecuado del aforo, la ermita será vaciada a las 18.30 y se reabrirá a las 19.00 para que el público pueda acomodarse a partir de esa hora en el templo para disfrutar del concierto», explicó este miércoles el alcalde Mikel Serrano, en la presentación del ciclo, realizada junto a la diputada de Cultura, Goizane Álvarez.

Los siguientes conciertos tendrán lugar los días 13 con Euskadi Brass, 20 con el Cuarteto Iberia y 27 con la soprano Elena Sancho acompañada al piano por Teodora Oprisor. Todos ellos serán a las 19.30 horas, con entrada gratuita. Al igual que en ediciones anteriores, se habilitará un servicio gratuito de autobús que cada día de concierto saldrá desde Elizkale a partir de las 19.00 horas.

El ciclo también extenderá sus redes al caserío museo Igartubeiti de Ezkio-Itsaso este año. Será el 4 de octubre, a las 18.00 horas, con el grupo Sagel y su espectáculo 'Itsaso bat esku artean'. Habrá también servicio de autobús para acudir a esta actividad, que igualmente será gratuita.

No obstante, es necesaria la inscripción previa, que puede realizarse escribiendo un correo electrónico a igartubeiti@gipuzkoa.eus, enviando un WhatsApp al 618 00 41 31 o llamando al siguiente número de teléfono 943 72 29 78.

«Cultura, disfrute y cohesión»

«Zumarraga lleva años apostando por la cultura y la calidad artística y el ciclo musical de este año es, una vez más, clara muestra de ello», reseñaba ayer Mikel Serrano.

Goizane Álvarez realzaba esta cita musical como ejemplo en el territorio. «El Ciclo de Música de la Antigua muestra cómo la cultura puede llegar a todos los rincones de Gipuzkoa, generando experiencias en lugares con un enorme valor patrimonial. Desde el departamento de Cultura de la Diputación queremos seguir apoyando iniciativas que ponen en valor tanto el talento local, como el compromiso de artistas que acercan la música a nuevos públicos. Este ciclo nos recuerda que la cultura además del disfrute, también es cohesión social, memoria compartida y un motor para el desarrollo de nuestros pueblos», exponía.

«Este ciclo, que comenzó su andadura en 1984, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos de Gipuzkoa, junto con el de Deba. Nació con el objetivo de descentralizar la música culta y acercarla a nuevos públicos en entornos singulares. La ermita de la Antigua, con su acústica única y su gran valor histórico, turístico y cultural, ha acogido a lo largo de estas décadas a artistas como Ara Malikian, Kukai dantza taldea, Kalakan o Jacob de Han, entre otros», recordaba el alcalde. «La presente edición contará, además, con la colaboración de la Quincena Musical y la Compañía de La Antigua, reforzando así las sinergias culturales», destacaba.