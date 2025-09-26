Elementos en recuerdo a las mimbreras y lavanderas, toboganes naturales, puentes... en la 'nueva' vaguada de Eitza

El alcalde Mikel Serrano ha dado a conocer este viernes los avances de la obra de transformación de la vaguada de Eitza. Se prevé que ... esté finalizada para el mes de octubre, encontrándose en estos momentos en curso los trabajos de asfaltado y los remates urbanísticos.

Mikel Serrano ha recordado que la recuperación de este espacio degradado se ha desarrollado en dos fases. La primera consistió en el afloramiento de la regata, recuperando su trazado natural para aumentar la capacidad hidráulica y prevenir inundaciones, que fue asumida por el departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación con una inversión de 500.000 euros. «La eficacia de esta intervención quedó demostrada durante los últimos episodios de lluvias intensas que afectaron a la parte de Ormaiztegi, gracias a la nueva canalización Eitza no sufrió inundaciones, un problema que en el pasado sí había afectado a la zona», ha reseñado el primer edil.

La segunda fase de recuperación de este espacio, actualmente en ejecución, se centra en la urbanización del entorno y está siendo acometida por el Ayuntamiento con un presupuesto de 320.000 euros.

«Estamos transformando un espacio en desuso e incluso mal utilizado como vertedero de trastos y coches abandonados, en un entorno agradable y accesible, que ofrecerá nuevos espacios de convivencia, paseos y zonas verdes», ha indicado el alcalde. «Se han construido dos puentes que facilitan el desplazamiento de un lado al otro de la vaguada y se está renovando toda la trasera del barrio, incluyendo la Avenida Antigua del 11 al 17 y las escaleras entre los portales 15 y 17», ha explicado. Se crearán tres zonas de ocio. Una de ellas será un refugio climático, con pérgolas, bancos y un recuerdo especial al pasado del barrio. «Incluiremos elementos que evocarán a las mimbreras y a las lavanderas, imágenes históricas y un asca que recreará la antigua lavandería», ha anunciado. «Al igual que en la reurbanización de la calle Esteban Orbegozo, en la que se reutilizaron losas procedentes de la antigua plaza Euskadi, incorporemos otra parte de esas losas en la construcción de este refugio climático, otorgándoles una segunda vida», ha añadido el primer edil.

Junto a ello, se habilitará un parque infantil que dará continuidad al actual aprovechando el desnivel natural con elementos como toboganes y zonas de escalada y se adecuará un banco de piedra junto al nuevo bidegorri, que atravesará el barrio desde la marquesina de Eitza.