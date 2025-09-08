Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donostia ganó el primer campeonato de cricket de Zumarraga

Argixao acogió una intensísima jornada de juego, que se prolongó hasta el anochecer con gran ambiente y una emocionante final Zumarraga-Donostia

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:30

El equipo de Donostia ganó el primer campeonato de cricket de Zumarraga, disputado el domingo en el estado de Argixao con la participación de una ... veintena de equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas. Tras una intensísima jornada de juego que se prolongó hasta el anochecer con gran ambiente, el propio equipo de cricket de Zumarraga, de reciente creación, 'Zumarraga Sharks', disputó la final contra Donostia, siendo finalmente la victoria para los de la capital.

