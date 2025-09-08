Donostia ganó el primer campeonato de cricket de Zumarraga
Argixao acogió una intensísima jornada de juego, que se prolongó hasta el anochecer con gran ambiente y una emocionante final Zumarraga-Donostia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:30
El equipo de Donostia ganó el primer campeonato de cricket de Zumarraga, disputado el domingo en el estado de Argixao con la participación de una ... veintena de equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas. Tras una intensísima jornada de juego que se prolongó hasta el anochecer con gran ambiente, el propio equipo de cricket de Zumarraga, de reciente creación, 'Zumarraga Sharks', disputó la final contra Donostia, siendo finalmente la victoria para los de la capital.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.