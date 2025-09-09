Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Inauguración de la exposición 'Caricature Resolution 25: The Series' con Isaac Palencia, Mikel Serrano y Josu Maroto.

Zumarraga

Las caricaturas llenan Zelai Arizti

La casa de cultura acoge una exposición de la Diputación donde Josu Maroto y otros autores retratan a personajes de series de televisión

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Un grupo de ilustradores integrado por el urretxuarra Josu Maroto, Mikel Antero, Dei Gaztelumendi, Unai Gaztelumendi y Lindsey Olivares han hecho su particular reinterpretación ... de los personajes de series de televisión tan populares como 'Stranger Things', 'The Boys', 'The Walking Dead' y 'Fallout' con estilos muy diversos y personales. El resultado es una muestra tan original como contemporánea, que conecta la cultura seriéfila con el lenguaje gráfico y la ilustración actual. Dicha muestra recala en la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga hasta el 30 de septiembre. Se trata de una exposición itinerante, llamada 'Caricature Resolution 25: The Series', impulsada desde el departamento de Cultura de la Diputación en el marco de la octava edición del festival 'Crossover. Cultura de Series', que cada año organiza junto a la agencia cultural Kultur Factory.

