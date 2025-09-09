Las caricaturas llenan Zelai Arizti

Un grupo de ilustradores integrado por el urretxuarra Josu Maroto, Mikel Antero, Dei Gaztelumendi, Unai Gaztelumendi y Lindsey Olivares han hecho su particular reinterpretación ... de los personajes de series de televisión tan populares como 'Stranger Things', 'The Boys', 'The Walking Dead' y 'Fallout' con estilos muy diversos y personales. El resultado es una muestra tan original como contemporánea, que conecta la cultura seriéfila con el lenguaje gráfico y la ilustración actual. Dicha muestra recala en la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga hasta el 30 de septiembre. Se trata de una exposición itinerante, llamada 'Caricature Resolution 25: The Series', impulsada desde el departamento de Cultura de la Diputación en el marco de la octava edición del festival 'Crossover. Cultura de Series', que cada año organiza junto a la agencia cultural Kultur Factory.

«El festival 'Crossover' se ha consolidado en los últimos años como un espacio de referencia en torno al análisis, la reflexión y la divulgación de la cultura de las series, la presente exposición itinerante viene a ampliar su presencia territorial y a reforzar su vocación de acercar al público guipuzcoano experiencias culturales vinculadas al mundo audiovisual desde perspectivas creativas e innovadoras», reseñan desde el ente foral.

La muestra fue inaugurada el lunes por la tarde, con la participación del director de Juventud de la Diputación, Isaac Palencia, el alcalde Mikel Serrano y el artista Josu Maroto. La exposición podrá ser visitada de lunes a viernes en horario de 09.30 a 13.30 y de 15.00 a 21.00 y los sábados de 10.00 a 13.30.

Más allá de esta exposición itinerante, el festival 'Crossover' incluye actividades complementarias con la participación de las periodistas Mariola Cubells y María Guerra, que protagonizarán varias charlas abiertas al público en diferentes localidades de Gipuzkoa, estando programada una de ellas en Zumarraga. Será el 17 de octubre, en la casa de cultura Zelai Arizti. «Estos encuentros servirán para ampliar el debate en torno al fenómeno de las series y su impacto cultural, generando un espacio de diálogo e intercambio con la ciudadanía», señalan sobre la cita. Próximamente se ofrecerán más detalles sobre la hora y contenidos del evento.