Campeonato de caza menor con perro el domingo con Galeperra

ZumarragaCampeonato de caza menor con perro el domingo con Galeperra
C. L.
zumarraga.
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27
La sociedad Galeperra celebrará el próximo domingo, 14 de septiembre, el habitual campeonato de caza menor con perro de Zumarraga. Tendrá lugar a partir de las 08.00 horas, en Zambrana. La inscripción al mismo permanece abierta hasta el jueves por la tarde en la armería Etxaniz.
