Campeonato de caza menor con perro el domingo con Galeperra

La sociedad Galeperra celebrará el próximo domingo, 14 de septiembre, el habitual campeonato de caza menor con perro de Zumarraga. Tendrá lugar a partir de las 08.00 horas, en Zambrana. La inscripción al mismo permanece abierta hasta el jueves por la tarde en la armería Etxaniz.