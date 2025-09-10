Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La feria de este año aspira a repetir el gran encuentro entre asociaciones y voluntariado local de la pasada edición en la Azoka.

Zumarraga

20 asociaciones sociales últiman los preparativos para la feria de este viernes

Abrirá sus puertas de 9.30 a 14.00 en la azoka, con talleres sensoriales, manualidades y la labor de las entidades contada por sus voluntarios

Cristina Limia

zumarraga.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

La Asociación Contra el Cáncer, Agi, Gizalde, Nagusilan, Asf, Aspace, Bizibide, Katxalin, Bihotzez. Ademgi, Acabe, Mairi, Arnasa, Asebier, Cruz Roja, Cáritas, Esku Hutsik, Git, la Once y el Consejo de Personas Mayores de Zumarraga darán vida este viernes a la tercera feria de asociaciones sociales de Zumarraga, de 9.30 a 14.00 horas, en la Azoka.

El evento contará con una amplia programación de actividades, encuentros y actuaciones, en las que la ciudadanía podrá interactuar con el tejido asociativo. Aspace llevará a cabo un taller de cestería, Agi juegos sensoriales, Bihotzez manualidades, la Once la actividad 'el mensaje cifrado', Arnasa manualidades, Esku Hutsik un taller de chapas personalizadas y Nagusilan una sesión de 'lanzamiento de txapela'. También se desplegará la exposición 'Mugarik gabeko arkitektura' y los componentes y voluntarios de cada una de las asociaciones ofrecerán información y asesoramiento a todas las personas interesadas que se acerquen a ellas.

Se espera, también, la visita del alumnado de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato del instituto J.M. Iparraguirre, La Salle, Ugle y Lizeo, además de los alumnos procedentes de la EPA, usuarios del servicio de atención diurna y residentes del centro Argixao.

El Ayuntamiento de Zumarraga y las asociaciones integrantes de la mesa 'Red Solidaria Interactiva' de la localidad animan a la ciudadanía a acercarse a compartir con ellas esta feria, que busca dar a conocer la labor de las entidades y reivindicar el papel del voluntariado.

