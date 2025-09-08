Del árbol en Agiña, al debut del cricket en Argixao y el paso del Urola y Eñaut Elorrieta por la Antigua

El recorrido informativo por el primer fin de semana de septiembre en Zumarraga nos lleva desde el árbol plantado por la sociedad Oleta en ... Agiña dentro de la gran celebración de su 50ª aniversario, hasta el primer campeonato de cricket disputado en Argixao, la ofrenda floral realizada por los jugadores y jugadoras del Urola a la Virgen en la Antigua y el estreno del ciclo musical de esta última, de la mano de Eñaut Elorrieta y con lleno absoluto en la ermita.

El nuevo árbol de Agiña crecerá como huella de un día importante en la historia del barrio. Fue erigido por la sociedad Oleta a las once de la mañana del sábado, en recuerdo a los vecinos y vecinas que ya no se encuentran entre ellos. Al son de la txalaparta, los socios y socias de Oleta fueron cubriendo uno por uno con tierra las raíces del ejemplar de un tejo, que desde ese momento forma parte del txoko en memoria de las víctimas de la guerra civil que hay en el barrio. Un aurresku de honor, la actuación de los bertsolaris Sebastian Lizaso y Andoni Egaña, asiduos a las fiestas de Agiña, y una romería con trikitikaris condujeron después la celebración hasta otro momento especialmente emotivo, en el que tres de los socios fundadores de Oleta que continúan en activo recibieron un detalle en reconocimiento a su labor: Eulogio Alberdi, Josune Begiristain 'Txata' y Patxi Plazaola (este último no pudo asistir y fue uno de sus sobrinos quien recogió el distintivo, consistente en un pequeño tronco de madera con un bertso de Lizaso tallado).

El día continuó con una exhibición de los aizkolaris Larrañaga y Otaegi y una comida en el frontón Gure Ametsa del barrio, en la que participaron 240 personas, entre ellas, miembros de la Corporación Municipal de Zumarraga. Bertsolaris, trikitilaris, la presentación de un documental sobre la historia de Oleta y la actuación del grupo de música 'Oilar Beltzak' pusieron el broche a la fiesta del 50ª aniversario. No obstante, las celebraciones continúan para Oleta, que el 21 de septiembre participará en el desfile de la Euskal Jaia de Urretxu con una carroza. Junto a ello, también prevé realizar alguna actividad especial el día de San Martín.

Desde la sociedad se muestran felices y agradecidos «de corazón» con todas las personas que participaron en la fiesta del sábado, los colaboradores y los ayuntamientos de Zumarraga y Azkoitia por su apoyo para sacarla adelante. «Han hecho que lleguemos a estos 50 años sintiéndonos muy queridos», señalan.

Ofrenda del Urola

El Urola comenzó la temporada de fútbol con todas las bendiciones. Los primeros equipos femenino y masculino cumplieron el sábado con su tradicional ofrenda floral a la Virgen en la Antigua, encomendándose a ella para poder seguir disfrutando del fútbol durante esta nueva temporada sin que las lesiones hagan mella en la plantilla y la campaña 2025-2026 traiga ilusionantes retos para todos sus equipos. El club cuenta este año con 24 equipos federados, 16 de ellos masculinos y 8 femeninos, a los que se suma la escuela de fútbol, rondando los 500 jugadores y jugadoras en total, dirigidos por 70 entrenadores. Por la tarde, tanto el senior femenino como el masculino, saldaron con victorias los dos partidos disputados en Argixao, las chicas contra el Aiztondo por 4-1 y los chicos contra el Ilintxa por 2-1. La jornada culminó con la celebración de una cena en la sociedad Goierri entre ambos equipos y el staff técnico. El senior femenino, entrenado por Aitor Irizar, Juan Luis Elizondo y Mikel Irizar, emprenderá la competición el 20 de septiembre, jugando precisamente contra el Aiztondo, fuera de casa. El senior masculino, entrenado por Mikel y Gorka Imaz, Jon Urzelai y Mikel Pérez, se estrenará el próximo sábado, 13 de septiembre, a las 16.00 horas. contra el Amaikak Bat, en Argixao.

Lleno en Antigua con Elorrieta

A la visita deportiva del sábado por la mañana le siguió otro importante evento por la tarde en la ermita de la Antigua, el estreno de su 42º Ciclo Musical, con Eñaut Elorrieta como primer gran invitado. El templo se llenó de público, tanto el habitual como nuevo atraído por el artista y su trabajo 'Ateosteko bira', donde interpreta una selección de canciones de toda su trayectoria acompañado de su guitarra.

Los siguientes conciertos tendrán lugar los días 13 con Euskadi Brass, 20 con el Cuarteto Iberia y 27 con la soprano Elena Sancho acompañada al piano por Teodora Oprisor. Todos ellos serán a las 19.30 horas, con entrada gratuita y servicio igualmente gratuito de autobús, que saldrá de Elizkale a las 19.00 horas.

Ganas de repetir en el cricket

El equipo de Donostia ganó el primer campeonato de cricket de Zumarraga, disputado el domingo en Argixao con la participación de una veintena de equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas. Tras una intensísima jornada de competición que se prolongó hasta la media noche, el equipo de cricket de Zumarraga, de reciente creación, 'Zumarraga Sharks', jugó la final contra Donostia, siendo la victoria para los de la capital. El gran ambiente del campeonato se extendió a la cubierta de Izazpi, donde los jugadores pudieron reponer fuerzas durante el día con comida típica de sus países junto al público que se acercó a disfrutar del espectáculo. Tras la experiencia vivida, la previsión es que haya una segunda edición del campeonato el próximo año.