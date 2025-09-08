Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Socios y socias de Oleta en la plantación del tejo llevada a cabo dentro de su gran fiesta de 50ª aniversario. LIMIA

Zumarraga

Del árbol en Agiña, al debut del cricket en Argixao y el paso del Urola y Eñaut Elorrieta por la Antigua

El fin de semana fue escenario de la gran fiesta del 50ª aniversario de la sociedad Oleta, junto a destacadas citas deportivas y culturales

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

El recorrido informativo por el primer fin de semana de septiembre en Zumarraga nos lleva desde el árbol plantado por la sociedad Oleta en ... Agiña dentro de la gran celebración de su 50ª aniversario, hasta el primer campeonato de cricket disputado en Argixao, la ofrenda floral realizada por los jugadores y jugadoras del Urola a la Virgen en la Antigua y el estreno del ciclo musical de esta última, de la mano de Eñaut Elorrieta y con lleno absoluto en la ermita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Del árbol en Agiña, al debut del cricket en Argixao y el paso del Urola y Eñaut Elorrieta por la Antigua

Del árbol en Agiña, al debut del cricket en Argixao y el paso del Urola y Eñaut Elorrieta por la Antigua