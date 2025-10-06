Vuelven los talleres de literatura, el dibujo, la pintura y los clubes literarios

Cristina Limia Urretxu Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

Comienza una nueva temporada de cursos y talleres en la casa de cultura Aizpurunea. Liss Evermor retoma sus talleres de literatura, en esta ocasión ... sobre 'palabras y cuentos'. Darán comienzo este martes y se desarrollará en dos martes, a las 19.00. La inscripción es gratuita y puede realizarse en la propia casa de cultura o llamando por teléfono a la misma al 943038088. Igualmente, se ha puesto en marcha el curso de dibujo y pintura con Aitor Etxeberria, con clases los miércoles, de 18.30 a 20.30 y una cuota mensual de 16,5 euros. Los interesados pueden apuntarse en la casa de cultura o llamando al teléfono antes indicado.

Los clubes de lectura también se ponen en marcha este mes. El club de lectura en euskera de Urretxu-Zumarraga se reencontrará este martes, a las 19.00, en la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga, para comentar 'Pleibak' de Miren Amuriza. El club de lectura de literatura de mujeres del mundo se reunirá el 30 de octubre, a las 18.30 horas, en la casa de cultura Aizpurunea, con el libro 'País nómada' de Jessica Bruder a comentar. El club de lectura fácil en castellano realiza sus encuentros los miércoles, de 10.15 a 11.15, en la casa de cultura, con materiales para personas que, por diferentes razones, tienen dificultades para la lectura. Quienes quieran apuntarse u obtener más información sobre la dinámica de este último pueden llamar al 943038083 o enviar un correo ala dirección aniztasuna@urretxu.eus.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión