Urretxu

Vuelven los talleres de literatura, el dibujo, la pintura y los clubes literarios

La inscripción puede realizarse en la casa de cultura Aizpurunea, donde se desarrollan la mayoría de ellos desde este mes de octubre

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Comienza una nueva temporada de cursos y talleres en la casa de cultura Aizpurunea. Liss Evermor retoma sus talleres de literatura, en esta ocasión ... sobre 'palabras y cuentos'. Darán comienzo este martes y se desarrollará en dos martes, a las 19.00. La inscripción es gratuita y puede realizarse en la propia casa de cultura o llamando por teléfono a la misma al 943038088. Igualmente, se ha puesto en marcha el curso de dibujo y pintura con Aitor Etxeberria, con clases los miércoles, de 18.30 a 20.30 y una cuota mensual de 16,5 euros. Los interesados pueden apuntarse en la casa de cultura o llamando al teléfono antes indicado.

